- Doua trenuri s-au ciocnit in provincia Gauteng din Africa de Sud, provocand ranirea a circa 200 de persoane, a informat marti mass-media locala.Trenurile s-au ciocnit in orasul Germiston, la est de Johannesburg.

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Cele doua trenuri mergeau in aceeasi directie cand au intrat in coliziune, astfel ca multi dintre cei pasageri au suferit doar rani minore. De altfel, nu sunt raportate decese in urma acestui accident. Totusi, aproximativ 40 de persoane sunt in stare destul de grava, necesitand spitalizarea.…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Un tren de pasageri a luat foc in Africa de Sud dupa ce s-a ciocnit cu un camion, ucigand cel puțin 18 persoane și ranind 268, spun echipele de salvare, citate de BBC News. Unele corpuri sunt atat de tare arse incat nu pot fi identificate, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Sanatate,…

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Inca un accident rutier a avut loc marți dimineața pe DN 1 in, la ieșire din Decea. Din primele informații este vorba despre o coliziune puternica intre doua mașini. In urma impactului trei persoane au fost ranite, din care o victima este incarcerata, dar conștienta. Potrivit IPJ, traficul a fost oprit…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața, in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea. Doua persoane au fost ranite in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Traficul este ingreunat, marți dimineața in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea, datorita unui accident cu…

- Doua persoane au fost ranite, joi, dupa o coliziune intre trei mașini, pe raza localitații Ampoița. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Informeaza ca victimele nu sunt incarcerate ”Detașamentul Alba Iulia intervine la un accident rutier, trei autoturisme sunt implicate. Sunt doua victime neincarcerate,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina marti dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in apropierea localitatii Viisoara, unde doua masini s-au ciocnit, iar la fata locului au fost trimise o autospeciala, elicopterul…

- Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. Potrivit Agerpres, la fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua…

- Trei persoane au fost ranite grav intr-un accident petrecut sambata dimineata, in care au fost implicate un microbuz cu pasageri si un autotren, pe DN 7, in zona termocentralei de la Mintia,...

- Doua persoane au fost ranite grav, vineri, intr-un accident feroviar produs la Alcala De Henares, in Spania, in urma caruia alte 37 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, relateaza news.ro.

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara langa Viena, Austria. Doua trenuri au intrat in coliziune, iar 17 calatori au fost raniti. Doua vagoane s au rasturnat in urma impactului. Doua elicoptere si mai multe ambulante au fost trimise la fata locului, relateaza Digi 24.Traficul pe linia unde…

- Doua trenuri de pasageri au intrat in coliziune, vineri seara, in apropierea orasului austriac Viena, mai multe persoane fiind ranite, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie, scrie mediafax.ro. Revenim cu mai multe detalii!

- Doua trenuri de pasageri au intrat in coliziune, vineri seara, in apropierea orasului austriac Viena, mai multe persoane fiind ranite, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie. REVENIM CU DETALII E.S.

- Un accident rutier a avut loc astazi la iesire din orasul Ovidiu catre Mihail Kogalniceanu. Din primele informatii mai multe persoane sunt ranite. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta toate victimele sunt constiente. Echipajele de Ambulanta se indreapta catre locul solicitarii. ...

- Accident rutier foarte grav, marti dimineata, in judetul Dolj.A Patru persoane au fost ranite intr-un accident petrecut in localitatea doljeana Radovan, insa din nefericire, doua dintre ele au decedat.

- Trei persoane au fost ranite in urma cu cateva minute intr-un accident petrecut in localitatea doljeana Radovan. Potrivit ISU Dolj, in accident au fost implicate doua autoturisme care s-au lovit frontal. La fata locului intervine Sectia Segarcea cu un echipaj ...

- Un accident grav soldat cu doi morți și patru raniți a avut loc in aceasta dimineața in apropiere de localitatea Sarata Galbena, raionul Hincești. Un microbuz s-a ciocnit violent cu un autocamion, in urma coliziunii, a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru descarcerare.

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe Drumul National 7, in statiunea Calimanesti, judetul Valcea. Traficul rutier este blocat.

- Patru persoane, intre care si un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, sambata seara, in urma unui accident rutier produs in comuna Varias, din judetul Timis, fiind implicate doua masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- UPDATE ora 11:30 – Un barbat a facut stop-cardiac dupa ce a fost scos din mașina și a murit in ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul de la Ambulanța Vaslui. Al doilea barbat este adus de un elicopter SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, ne-a declarat medicul Daniel Ungureanu…

- Grav accident feroviar in județul Vaslui, petrecut vineri. Un tren a lovit in plin o mașina la o trecere la nivel cu calea ferata. Autoturismul a fost aruncat de pe șine cu roțile in sus la peste zece metri de locul impactului, cele trei persoane aflate in interior fiind grav ranite. Trei persoane…

- Grav accident feroviar in gara Roșiești din județul Vaslui. Un tren a lovit un autoturism, la intrarea in gara. Doua persoane sunt incarcerate, iar una dintre acestea va fi transportata cu un elicopter la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. O a treia persoana a fost transportata la Spitalul Județean…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la intrare in Agigea, pe sensul de mers Constanta Agigea.Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, in urma coliziunii a rezultat ranirea a doua persoane. Acestea sunt constiente. ...

- Doua persoane au murit, iar alte sapte, intre care un copil, au fost ranite, intr-un accident rutier produs duminica pe, si in care a fost implicat un microbuz cu 20 de pasageri. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat ca a fost declansat Planul rosu de interventie, la fata locului fiind trimise…

- Cinci persoane au fost ranite miercuri seara, intr-un accident petrecut pe raza comunei Patrauți, pe E85, in zona șoselei de centura a municipiului Suceava. In accident au fost implicate trei mașini implicate, iar doua persoane au ramas incarcerate.Au intervenit pompierii militari ai ...

- Marti dimineata, in zona Fizicienilor, s-a produs un accident rutier, doua persoane fiind ranite usor, conform Brigazii Rutiere a Capitalei. In accident au fost implicate doua masini, cauza fiind, cel mai probabil, spun politistii, neacordarea de prioritate. Unul dintre autoturisme a ricosat intr-un…

- Politistii au fost sesizati ca pe D.N.1C, in localitatea Lapusel a avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca un baimarean de 52 de ani, care conducea un autoturism dinspre Baia Mare spre Somcuta Mare, a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune frontala cu…

- Sase persoane au fost implicate intr-un accident rutier, iar doua dintre ele au avut nevoie de ingrijiri dupa ce autoturismele in care se aflau s-au ciocnit la Lehliu Gara, pe DN3, vineri dimineata, 1 decembrie, in jurul orei 07.00

- Un accident rutier s-a produs, joi seara, la intersecția strazii Ansberg cu Bulevardul Revoluției din Alba Iulia, chiar vizavi de spitalul județean. Potrivit primelor date, doua persoane au fost ranite dupa o coliziune intre un taxi și un autoturism. Circulația in zona s-a desfașurat o scurta perioada…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri, intr-un accident rutier produs in comuna argeseana Budeasa, pe un drum judetean care tranziteaza localitatea. Din primele cercetari a reiesit ca...

- Sase persoane, intre care patru copii, au fost ranite joi dimineata intr-un accident rutier in apropiere de municipiul Sibiu, pe Dealul Daii, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta...

- Mai multe persoane au fost ranite intr un grav accident rutier care a avut loc, in aceasta dupa amiaza, in judetul Iasi. Din primele infotmatii in accident au fost implicate un tir si un microbuz de calatori. Sunt 12 victime, constiente. La fata locului s au deplasat doua echipaje de prim ajutor, doua…

- Un tren urban a intrat în coliziune cu un altul care stationa în apropierea unei gari din vestul statului Singapore, în urma incidentului fiind ranite 25 de persoane, unele victime suferind rani moderate. Din cele zece persoane transportate la Spitalul Ng Teng Fong, doua…

- Potrivit ISU Tulcea, sectia de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe DN22D, intre localitatea Macin si popasul Hanul Grecilor. Aici, o masina cu trei tineri a iesit de pe partea carosabila. In autoturism se aflau doi tineri de 16 ani si unul…

- Știri Arad. Trei persoane au fost ranite, vineri dimineata, in urma impactului dintre o masina si un microbuz pe un drum judetean din Arad. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de...

- Trei persoane au murit și doua au fost ranite, dintre care una foarte grav, dupa ce o autoutilitara și un autoturism s-au ciocnit violent joi pe DN 6, intre localitatile Slatina Timis si Ilova, din județul Caraș-Severin.Potrivit expressdebanat.ro, in urma impactului violent trei persoane din…

- Un accident rutier a avut loc, luni, pe Bulevardul Unirii din Capitala, fiind implicate doua masini si un autobuz al liniei 104. În urma impactului, un pasager si soferul uneia dintre masinile implicate au fost raniti, fiind transportati la Spitalul Floreasca.

- Un grav accident rutier s-a petrecut luni dimineata, in jurul orei 7.00 pe DN2 B, la ieșire din Galbinasi. Um autoturism a derapat si a intrat in coliziune cu o autocisterna goala inmatriculata in Polonia. In.urma pactului au rezultat 3 raniti, toti din autoturism. Traficul este blocat momentan. Vom…

- Trei persoane, printre care si doi copii, au fost ranite sambata dimineata in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, acesta avand loc la iesirea din localitatea Harsova. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata dimineata…

- Trei automobile au fost implicate, vineri dupa-amiaza, int-un accident rutier pe DN 2, pe raza localitații buzoiene Poșta Calnau in urma caruia au rezultat patru persoane ranite, dintre care doua incarcerate. "Din primele informații, un automobil a lovit un alt automobil care…

- Cinci persoane - patru femei si un barbat - au fost ranite, vineri, in urma unui accident rutier produs pe DN1, in zona localitatii Snagov. Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti - Ilfov,...

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un taxi a intrat in multime in centrul Londrei, miercuri seara, informeaza Realitatea.net. Politia a anuntat ca nimeni nu si a pierdut viata, insa exista mai multi raniti. Autoritatile exclud varianta unui atac terorist.Sursa foto: Google Maps ...

- Un tânar român de 29 de ani a murit pe loc, iar alte cinci persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 63 de ani, au ajuns in stare grava la spital, dupa un grav accident de circulație produs duminica, pe autostrada A11 Florența-Pisa,

- Doua persoane au fost ranite duminica dupa amiaza pe drumul care duce din Hațeg spre Manastirea Prislop, din județul Hunedoara, victimele, un barbat de 43 de ani și o femeie de 40 de ani, fiind transportate la spitalul din orașul Hațeg pentru ingrijiri medicale. "Barbatul prezenta cu…

- Un roman de 29 de ani, rezident in localitatea Florenta, Italia a murit astazi intr un grav accident rutier ce a avut loc intre localitatea Sesto Fiorentino si Florenta Nord, in apropierea aeroportului din Peretola.Din primele informatii citate de ziarul Il Tirreno, tanarul care conducea o camioneta…

- Cinci persoane au fost rainte in urma unui accident rutier petrecut vineri seara la ieșirea din localitatea Șindrilița, in județul Ilfov. La fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe SMURD. In accident au fost implicate doua autoturisme și un autotren. Cinci persoane au fost ranite in urma unui…

- Cinci oameni au fost raniți, sambata dupa-amiaza, in urma unui grav accident produs pe DA 10 Buzau-Brașov, in afara localitații buzoiene Cislau. Din primele informatii furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Buzau, Mihail Draghiciu, impactul s-a produs frontal intre doua autoturisme, unul cu numar…