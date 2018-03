Al cincilea deces în urma consumului de pepene galben contaminat cu listeria în Australia Un barbat in varsta de peste 80 de ani din Australia este cea de-a cincea persoana care si-a pierdut viata dupa ce a consumat pepene galben contaminat cu bacteria listeria, potrivit presei locale, relateaza vineri DPA. Toate victimele au consumat cantalup cultivat la o ferma de langa orasul Griffith, la 575 de kilometri vest de Sydney. Cel putin 17 persoane varstnice au fost diagnosticate cu listerioza dupa ce au mancat pepeni contaminati. Autoritatile din domeniul sanitar nu au descoperit inca modalitatea prin care s-a produs contaminarea, insa toti pepenii de la ferma respectiva au fost retrasi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile australiene investigheaza furtul unui dinte fosilizat de rechin preistoric, avand marimea de trei ori mai mare decat cel al marelui rechin alb, si care a trait in urma cu milioane...

- Alți 18 oameni au murit in Papua Noua Guinee, dupa un nou cutremur. Cel puțin 18 oameni și-au pierdut viața in urma unui cutremur cu magnitudinea 6.7, care s-a produs la primele ore ale zilei de miercuri in regiunea montana Southern Hihghlands din Papua Noua guinee, cifra amplificand bilanțul deceselor…

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,7 care s-a produs la primele ore ale zilei de miercuri in regiunea montana Southern Highlands din Papua Noua Guinee, cifra amplificand bilantul deceselor in urma seismului de saptamana trecuta, relateaza Reuters. …

- Doua canadience au recunoscut, in fața instanței, ca au incercat sa introduca cocaina in Sydney, Australia, in timp ce se aflau intr-o croaziera. Cele doua sunt acuzate ca au adus 95 de kilograme de cocaina pe teritoriul Australiei, in valoare de 17 milioane de dolari, scrie BBC News.

- Gerul naprasnic și ninsorile abundente au pus stapanire pe județul Dambovița. Potrivit ultimelor informații, județul Dambovița intra sub COD GALBEN de ninsori insemnate cantitativ și viscol incepand cu data de 26.02.2018, ora 04.00 și pana pe data de 27.02.2018, ora 20:00. Totodata meteorologiii…

- Cod galben pentru temperaturi foarte scazute Foto: pixabay.com. Este cod galben de frig, pâna joi, în toata tara. Începând de la noapte, meteorologii au emis un cod portocaliu de ger pentru Bucuresti si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea.…

- Un barbat din Rusia a declarat ieri ca a fost arestat de autoritatile de la Moscova dupa ce cu scurt timp in urma acesta le-a povestit jurnalistilor americani despre munca pe care a depus-o la o „fabrica de troli”, scrie The Hill.

- Codul galben de ninsoare a pus in mișcare Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, care s-a mișcat foarte bine, astfel ca nu au fost probleme majore. Ieri, doar cinci unitați de invațamant au avut suspendate cursurile pe perioada dimineții, iar șase localitați au ramas fara energie electrica,…

- Cu toate cele șapte echipe ramase in cursa, cea de-a doua ediție a celui mai dur reality show va aduce in seara aceasta la suprafața și partea mai puțin ușoara a competiției. Fiecare dintre vedete se va confrunta cu refuzurile localnicilor, cu barierele de limbaj și cu neputința de a se descurca pe…

- Cu toate cele șapte echipe ramase in cursa, cea de-a doua ediție a celui mai dur reality show va aduce in seara aceasta la suprafața și partea mai puțin ușoara a competiției. Fiecare dintre vedete se va confrunta cu refuzurile localnicilor, cu barierele de limbaj și cu neputința de a se descurca pe…

- Autoritatile sanitare au informat ca femeia nu fusese vaccinata antigripal si ca avea organismul slabit de afectiunile cronice de care suferea. Este cel de-al 18-lea deces din cauza gripei inregistrat in Romania in sezonul rece 2017-2018.

- Cercetatorii din Australia au observat un fenomen straniu al modului in care arborii resimt temperaturile extreme. Dupa observarea arborilor din tara timp de un an, cercetatorii din cadrul Universitatii din Sydney au descoperit ca la temperaturi...

- Autoritațile locale se tem ca așezarea lor sa nu se transforme intr-un oraș-fantoma, mai ales ca populația a scazut de la aproximativ 2.200 de oameni la 1.300. Cei care vor sa se mute in Ollolai trebuie sa indeplineasca o condiție. Toți cei care preiau casele vechi trebuie sa se angajeze printr-un…

- Crește alarmant numarul tinerilor care ajung la urgențele Spitalului Județean Buzau in urma consumului de droguri. Vineri seara, un tanar de 26 de ani din Buzau a fost luat de o ambulanța din cartierul Poșta, cu simptome specifice consumului de substanțe psihoactive. In urma cu aproape doua saptamani,…

- Anual, se atesta sute de accidente rutiere, inecuri și infracțiuni grave provocate de consumul abuziv de alcool, noteaza NOI.md. Astfel, in urma studiilor efectuate la acest capitol și a cifrelor care arata situația curenta despre numarul infracțiunilor comise sub influența bauturilor spirtoase, ministrul…

- Ollolai se afla în zona montana a regiunii Barbagia, o insula pe Marea Mediterana din Sardinia. Frumusețea ei este umbrita de peisajul dezolant al miilor de locuințe abandonate. Locul ar putea fi exploatat, iar istoria ar putea atrage turiști. Tocmai de aceea, autoritațile locale încearca…

- Ana Alexe este un exemplu de urmat pentru toți cei care isi doresc o cariera intr-o companie multinationala, aceasta reusind sa avanseze treapta cu treapta, de la operator call center, pana la director de departament și membru in conducerea executiva, iar acum va coordona echipa de operațiuni clienti…

- Ana Alexe este un exemplu de urmat pentru toți cei care isi doresc o cariera intr-o companie multinationala, aceasta reusind sa avanseze treapta cu treapta, de la operator call center, pana la director de departament și membru in conducerea executiva, iar acum va coordona echipa de operațiuni clienti…

- Autoritatile australiene au anuntat luni o masura importanta pentru protectia Marii Bariere de Corali, insa asociatiile ecologiste sustin ca aceasta este insuficienta si solicita autoritatilor sa actioneze pentru reducerea poluarii, informeaza AFP. Marea Bariera de Corali, aceasta bijuterie…

- Deocamdata nu au fost inregistrate probleme in trafic in municipiul Galati, insa nici nu a nins prea mult, stratul de zapada fiind de doar cativa centimetri. Autoritatile spun ca au imprastia deja 94 de tone de sare pe strazile orasului si ca sunt pregatite pentru orice situatie.

- Doua persoane aflate la un pas de înec au fost salvate de o drona în Australia. Salvamarii au observat ca tinerii erau în pericol, astfel ca au trimis repede o drona în zona respectiva, Din dispozitivul de zbor a cazut o pluta de salvare de care tinerii s-au ținut…

- Avionul este cel mai sigur mijloc de transport, dar chiar și așa exista și tragedii sau situații în care este nevoie de aterizare de urgența. Pasagerii unui zbor Malaysia Airlines au povestit clipele de coșmar prin care au trecut, dupa ce au auzit ca zborul MH122 de la Sydney la Kuala…

- Mai mult de jumatate din județele țarii se afla sub cod galben de vreme rea pana in aceasta seara la ora 20:00. Avertizarea emisa de Administrația Naționala de Meteorologie vizeaza 23 de județe printre care și Gorjul. Potrivit meteorologilor la inceput vor fi ninsori insemnate cantitativ, iar mai apoi…

- Sute de fani si imitatori ai lui Elvis Presley au invadat joi Gara Centrala din Sydney si au dansat in timp ce asteptau "Blue Suede Express" pentru a-i duce la un festival anual dedicat aniversarii nasterii artistului, informeaza DPA si AFP. Acesti fani infocati ai cantaretului, care a…

- Autoritatile pentru protectia animalelor au declarat ca ancheteaza incidentul dupa ce responsabili locali au descoperit animalul tintuit in suruburi folosite in constructii pe un stalp al unui foisor, in Brooloo Park, din nord-estul statului Queensland, la 140 de kilometri nord de Brisbane."Era…

- O fotografie postata pe retelele de socializare in care se poate vedea un koala mort, tintuit de un stalp de lemn, in Australia, a provocat indignare si reactii de condamnare in aceasta tara, informeaza joi DPA si AFP. Autoritatile pentru protectia animalelor au declarat ca ancheteaza…

- Sute de lilieci au murit din cauza temperaturilor extreme din Australia. Reprezentantii mediului au declarat ca temperaturile le-au „prajit creierul” liliecilor care au început sa se prabuseasca în zbor. Un val de caldura puternic a dus la cresterea temperaturilor pâna…

- O echipa de la Griffith's Centre for Quantum Dynamics din Australia au demonstrat cum sa testeze comportamentul perechilor de fotoni chiar si in conditii din afara laboratorului, fiind un pas important spre aplicabilitatea efectului numit non-localizare...

- Potrivit declarațiilor facute de Paul Scrobota, custodele Muzeului de Științele Naturii din Aiud, se pare ca instituția pe care o administreaza este un concurent serios pentru multe instituții muzeale din țara. Astfel, anul trecut, muzeul a fost vizitat de peste 8.000 de turiști. Deși unii ar spune…

- Daca in Romania temperaturile sunt foarte ridicate in aceasta perioada, in Statele Unite s-au inregistrat temperaturi extrem de scazute. Tempratura record a fost inregistrata in varful Muntelui Washington din New Hampshire, astfel ca, din cauza vantului puternic temperatura s-a simțit cam de -70 de…

- Perechea Horia Tecau / Jean-Julien Rojer (Olanda), cap de serie numarul doi, s-a calificat, astazi, in sferturile probei de dublu din cadrul turneului ATP 250 de la Sydney (Australia), dotat cu premii totale de 468.910 dolari. In runda inaugurala, Tecau ...

- Aerul rece care a coborât din Atlanticul de Nord prins Spania a ajuns în Maroc și în vestul Algeriei, sâmbata noapte. Rezultatul a fost ca a nins pe platourile înalte ale deșertului Sahara. Terra se confrunta cu o vreme care este complet data peste cap care a…

- Sydney se topeste duminica, in cea mai caniculara zi din 1939, in timp ce un ger naprasnic si un vant taios care-ti patrunde in oase a pus stapanire pe o treime din regiunea estica a Statelor Unite, aducand temperaturi sub-normale pentru regiune.

- Cea mai ridicata temperatura s-a inregistrat la Penrith, in vestul zonei metropolitane Sydney. Ultima data cand in zona a fost inregistrat o temperatura mai ridicata, de 47,8 grade Celsius, a fost in anul 1939. Organizatorii turneului international de tenis de la Sydney au intrerupt meciurile in jurul…

- Temperatura in Sydney, cel mai mare oras din Australia, a urcat duminica pana la 47,3 grade Celsius, cea mai ridicata valoare inregistrata in ultimii 79 de ani, informeaza BBC News online. Cea mai ridicata temperatura s-a inregistrat la Penrith, in vestul zonei metropolitane Sydney.…

- Jucatoarea spaniola Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a acceptat wild card-ul oferit de organizatorii turneului Premier de la Sydney (Australia) si va lua parte la aceasta competitie care se va desfasura între 7 si 13 ianuarie.

- Un grup de neozeelandezi și-au construit o insula pentru a putea bea alcool de Anul Nou in public, dupa ce autoritațile au interzis consumul de bauturi alcoolice, scrie ABC Australia. Un grup de prieteni a venit cu un plan creativ pentru a evita interzicerea consumului de alcool de la Anul Nou, construind…

- De-a lungul anilor, petrecerile de la trecerea dintre ani s-au desfașurat in Piața Universitații, pe vremea lui Traian Basescu. In timpul lui Sorin Oprescu revelioanele erau organizate in Piața Constituției, iar in acest an a fost preferata Piața George Enescu. In acest fel, capitala Romaniei…

- Noua Zeelanda si Australia au intrat in noul an, la ora 13.00, respectiv 15.00 ora Romaniei. Revelionul a fost sarbatorit cu spectacole de artificii impresionante in Auckland si in Sydney. Noua Zeelanda a intrat in noul an la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea in 2018 a…

- Noua Zeelanda a intrat in noul an la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea in 2018 a fost sarbatorita cu aprinderea unor artificii care au cantarit o jumatate de tona, din Sky Tower, aflat in orasul Auckland. Pregatirile pentru spectacol au inceput in urma cu sase luni, pentru a garanta coordonarea…

- Noua Zeelanda si Australia au intrat in noul an, la ora 13.00, respectiv 15.00 ora Romaniei, scrie News.ro. Revelionul a fost sarbatorit cu spectacole de artificii impresionante in Auckland si in Sydney.

- Tarile Samoa, parti din Kiribati si Tonga din Oceania au fost primele locuri in lume care au trecut in anul 2018. A urmat Sydney, Australia. Kiritimati sau Insula Craciunului este un atol de corali din Oceanul Pacific, aflat in nordul ...

- Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la o adancime de 13 metri. Patru din persoanele aflate la bord ar fi cetațeni britanici, dar…

- Tragedie aeriana in Australia, in ultima zi din an! Sase persoane si-au pierdut viata, dupa ce hidroavionul in care se aflau s-a prabusit intr-un fluviu, in apropiere de Sydney, a anuntat politia locala. Accidentul aviatic, a carui cauza nu este cunoscuta deocamdata, a avut loc pe fluviul Hawkesbury,…

- Un avion de lux s-a prabușit in Australia, in ultima zi a anului. Toți cei șase pasageri ai aeronavei au murit. Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la…

- Mai multi ieseni de la o ferma din localitatea Gorban au ajuns ieri la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi dupa ce in urma cu mai multe zile au sacrificat o vaca infectata cu rabie. Medicii infectionisti spun ca, in total, ar fi vorba despre 25 de persoane, muncitori la ferma respectiva,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi, vant și ninsori viscolite. Trebuie stiut faptul ca avertismentul de cod galben este valabil de pana sambata, 16 decembrie, ora 14.00. In acest interval se vor produce urmatoarele fenomene: ploi insemnate cantitativ, intensificari…