- Cantaretul italian Al Bano si prezentatoarea Loredana Lecciso au decis sa divorteze dupa 18 ani de casatorie, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. Al Bano Carrisi, 74 de ani, si Loredana Lecciso, 45 de ani, au impreuna doi copii. Prezentatoarea a decis sa plece definitiv din casa pe care cei…

- Cantaretul italian Al Bano si prezentatoarea Loredana Lecciso au decis sa divorteze dupa 18 ani de casatorie. Mass-media italiene semnaleaza ca motivul acestei despartiri ar putea fi gelozia pe care Loredana o simte fata de fosta lui sotie, Romina Power, cu care artistul mentine o relatie foarte buna…

- Cantaretul britanic Sting va canta live la cea de-a 60-a editie a Grammy Awards, care se va desfasura la 28 ianuarie la New York, potrivit unui comunicat al Academiei Nationale a Artelor si Stiintelor de Inregistrari (National Academy of Recording Arts and Sciences), trimis joi presei. …

- Cantaretul britanic Elton John ar putea renunta la turnee dupa o cariera de 50 de ani, din cauza starii de sanatate proaste, dar si a vanzarilor slabe de bilete inregistrate de show-urile sale, potrivit The Mirror.

- Cântaretul Ed Sheeran, care îsi doreste foarte mult sa aiba copii, a dezvaluit ca va renunta la muzica când va deveni tata, relateaza dailystar.co.uk. "Ambitia mea este sa ajung la zero imediat ce am copii (...) Este un lucru total de înteles pentru ca ai copii si ambitia…

- Un celebru artist a anunțat ca renunța la concertele programate pentru lunile urmatoare dupa ce a fost diagnosticat cu maladia Parkinson. Este vorba de Neil Diamond, unul din cei mai cunoscuți artiști ai lumii, cunoscut pentru hituri ca “Sweet Caroline”, “Song Sung Blue”, “Crackin’ Rosie” sau “Love…

- Guvernantii nu renunta la ideea de a stoarce cat mai multi bani de la populatie, indiferent sub ce forma o fac. Dupa ce au anuntat ca iau in calcul cel putin o amanare a termenului de depunere a Formularului 600 si ulterior o modificare a bazei de impozitare, oficialii reiau ideea introducerii controversatului…

- Artistul american Neil Diamond a anuntat recent ca a decis sa renunte la turneele planificate, dupa ce a aflat ca are maladia Parkinson. Cantaretul va implini miercuri 77 de ani. „Am luat aceasta decizie cu mare impotrivire si dezamagire", le-a transmis acesta fanilor sai, potrivit Gandul.

- Cantaretul american Neil Diamond a anuntat luni ca a luat decizia de a renunta la turnee, dupa ce a fost diagnosticat recent cu maladia Parkinson, informeaza DPA si Press Association. Neil Diamond, interpretul piesei "Sweet Caroline", va implini miercuri varsta de 77 de ani. Artistul a…

- Rapper-ul american Fredo Santana a murit la varsta de doar 27 de ani. Deocamadata, cauza decesului este necunoscuta. Cantaretul a fost gasit fara suflare la resedinta lui din Los Angeles, iar...

- Carles Puigdemont, liderul aliantei Junts per Catalunya, presedintele demis al Generalitat, insista ca poate conduce Catalonia de la Bruxelles, bazandu-se pe noile tehnologii, potrivit La Vanguardia, scrie news.ro.Vineri dimineata, el a facut declaratii la Catalunya Radio, subliniind ca este…

- Primul soț al Mariei Constantin a fost sfatuit sa dea de pomana un laptop ultraperformant, pe care el l-a scos la schimb cu un PC. Cantarețul de muzica populara Ciprian Tapota, care a fost primul soț al interpretei de muzica populara Maria Constantin , a dat anunț pe internet ca da un laptop ultraperformant…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, nu renunța la ideea schimbarii șefului Inspectoratului General al Poliției Romane, Bogdan Despescu. Carmen Dan a avut o discuție pe acest subiect cu prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, care a anunțat ca o decizie va fi luata miercuri. Cel mai probabil, șeful IGPR…

- La nivelul județului Prahova, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” continua acțiunile de informare și educație preventiva in cadrul campaniilor R.I.S.C. “Renunta. Improvizatiile sunt catastrofale!”, lansata in luna noiembrie 2012, R.I.S.C. “Siguranta NU e un joc de noroc!”,…

- Cantaretul portughez Ricardo Caria, stabilit in Arad de ani de zile, are un nou proiect. De aceasta data doreste sa cante in mijlocul naturii, alaturi de alti romani. Totul prin organizarea unei tabere.

- Cantaretul din Lipova care s-a sinucis chiar in prima zi a anului 2018, a lasat familiei un bilet de adio. Sergiu Curca spune in biletul de adio ca isi doreste sa fie inmormantat cu muzica.

- În noaptea de Revelion, tânarul interpret de muzica populara Sergiu Curca trebuia sa cânte la Restaurantul Subcetate din Arad. Nu a mai ajuns pentru ca a decis sa-și puna capat zilelor.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca nivelul taxei pe valoarea adaugata nu va fi scazut de la 19% la 18% de la 1 ianuarie 2019, desi masura este cuprinsa in programul de guvernare aprobat de Parlament.

- Single-ul „Perfect” al lui Ed Sheeran se afla pe primul loc in topul britanic al pieselor pentru Craciun, „un vis devenit realitate” pentru artist.Cantaretul britanic a lansat sase versiuni ale piesei incluse pe cel mai recent album al sau, „÷ (Divide)”, lansat in luna martie: originalul,…

- CFR Cluj a fost interesanta sa-l transfere in aceasta iarna an pe pe Alexandru Ionița II, dar șefii clujenilor au decis sa renunțe la aceasta mutare. Bogdan Mara, manager sportiv la CFR Cluj, a declarat ca transferul mijlocașului de la Astra ar genera costuri prea mari pentru formația lui Dan Petrescu…

- Sunt scene de-a dreptul ireale in comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache. La ședința de marți, 19 decembrie, USR incearca sa impiedice lucrarile comisiei printr-o metoda inedita. Nemulțumit de faptul ca nu a fost lasat sa vorbeasca, deputatul USR Stelian…

- Interpreta de muzica populara Georgiana Spinu a fost colega de facultate și prietena cu Alina Ciucu, tanara care a sfarșit tragic la metrou. Alina Ciucu era o tanara de 25 de ani cu un viitor frumos inainte , al carei destin s-a sfarșit tragic marți seara, cand a fost impinsa pe șinele de la metrou…

- Simona Halep a colaborat cu un mental coach, inclusiv in sezonul 2017, dar constanteanca a hotarat sa renunte la sesiunile de antrenament mental. Desi admite ca un astfel de om este foarte important in staff-ul unei jucatoare de tenis, Simona doreste sa lucreze pe cont propriu.

- Aproximativ 100 de elevi de gimnaziu, de la mai multe unitați de invațamant din județ, au susținut, vineri, programe artistice, in cadrul Festivalului intitulat „Dans, muzica si miscare”- ce s-a desfașurat la Sfantu Gheorghe, in organizarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan”. Manifestarea a avut ca scop…

- Cantaretul portughez Salvador Sobral, castigatorul concursului Eurovision de anul acesta, a fost supus unui transplant de inima la spitalul Santa Cruz din Lisabona, iar medicii sunt multumiti de evolutia starii sale postoperatorii.Seful echipei de medici, Miguel Abecassis, a explicat sambata, intr o…

- Cantarețul de muzica populara Valentin Sanfira a oferit detalii din trecutul sau. Artistul a fost foarte sarac. Valentin Sanfira, care prezinta o emisiune culinara impreuna cu Horia Virlan la Prima TV , este unul dintre cei mai de succes soliști de muzica populara. Valentin Sanfira, care este frecvent…

- Cantaretul-simbol al muzicii franceze a compus piesa "La Chanson du Roumain" inspirat de muzica Fratilor Petreus, pe versurile sensibile ale unuia dintre cei mai buni textieri cu care a colaborat: Philippe Labro.

- Antalya,capitala turistica a tarii, denumita si „Riviera turceasca” este cea mai mare statiune de pe litoralul mediteranean. Aceasta dispune de un numar mare de hoteluri la diferite tarife, inclusiv hoteluri de lux. Fiind situata in mijlocul unui peisaj cu multe contraste, Antalya-cea…

- Potrivit unor studii recente, un aliment pe care si tu il consumi in fiecare zi este vinovat de raspandirea cancerului in tot corpul, scrie realitatea.net.Consumul excesiv de zahar intoxica celulele si favorizeaza formarea tumorilor canceroase, arata studiile recente.

- Procesul dintre Gabi Lunca si Loredana Groza a inceput acum patru ani. In luna noiembrie, judecatorii au decis ca nicio artista nu are vreun ban de platit, dupa ce Loredana a cantat o piesa fara acordul artistei de muzica lautareasca. Desi mai avea cai de atac, Gabi Lunca s-a hotarat s-o ierte pe…

- Apelul disperat al solistei de muzica ușoara Viorela Filip, pe contul de socializare. Aceasta a publicat o imagine in care un om al strazii doarme in ploaie, fotografie ce a creat isterie in mediul virtual. Viorela Filip, in varsta de 66 de ani, este scandalizata de promisiunile desarte ale politicienilor,…

- Un bun manager trebuie sa fie si un lider printre oamenii cu care lucreaza. E important de inteles ca, pentru multi angajati, locul de munca se poate transforma rapid in a doua casa. Desi programul clasic are 9 ore, nu sunt rare zilele in care un proiect aparut pe ultima suta de metri ii obliga…

- Pe 17 noiembrie, preturile scad pentru ca tu sa te bucuri de un Black Friday ca la carte. Te bucuri de discount-uri de pana la 90% la carti, jocuri de societate, jucarii LEGO, muzica si filme, doar pe libris.ro. Din respect pentru oameni si carti, anul acesta avem 90% din oferta noasta de carte la...…

- Al Jarreau a fost unul dintre admiratorii sai, iar Bobby McFerrin unul dintre elevii sai. Cantarețul și compozitorul american Jon Hendricks, una dintre primele voci importante in jazzul cantat, a murit miercuri, la New York, la 96 de ani, a anunțat ieri fiica sa Michele pe Facebook, relateaza AFP.

- Ben Sansum, un tanar in varsta de 35 de ani din Marea Britanie, traieste ca in anul 1946. Hainele lui, casa si muzica sunt toate din acea perioada. Barbatul nu foloseste un smartphone si nici un computer sau internet. Pentru a tine legatura cu apropiatii foloseste un telefon vechi, care nu mai functioneaza…

- Potrivit unor studii recent aparute, unul dintre alimentele pe care foarte mulți oameni il consuma zilnic in ceaiuri, cafele, prajituri sau alte alimente, este principalul vinovat pentru raspandirea cancerului in tot corpul. Este vorba despre zahar, iar consumul excesiv intoxica celulele si favorizeaza…

- Cantaretul country Mel Tillis, cunoscut pentru piese ca „Ruby, Don’t Take Your Love to Town”, cu o cariera de peste sase decenii si colaborator al lui Kenny Rogers si George Strait, a murit duminica la varsta de 85 de ani.

- Indragita interpreta de muzica populara Angelica Flutur, nascuta la Ciumarna – Vatra Moldovitei, isi lanseaza duminica, 19 noiembrie, de la ora 16:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, noul album, „Pe Obcini in Bucovina", intr-un concert extraordinar. CD-ul ...

- Alina Azario este persoana din spatele Festivalului Internațional „Clara Haskil“, dedicat pianistei romane de geniu, mai cunoscuta insa in strainatate decat in țara. Anul acesta festivalul desfașurat la Sibiu a ajuns la a patra ediție. ...

- George Clooney ar putea renunta la actorie, spune intr-un interviu acordat Sunday Times, profesie care il ajuta sa isi plateasca facturile, insa, dupa ce a vandut compania de tequila Casamigos, cineastul afirma ca nu are nevoie de...

- Opera Brasov a pregatit noi spectacole pentru iubitorii muzicii, atat in sala Operei, cat si la Muzeul Casa Muresenilor. Ziua de miercuri vine cu doua reprezentații, dedicate, unul, celor mai mici brașoveni, iar celalalt, iubitorilor de muzica de toate varstele! Primul spectacol este pentru…

- Teatrul Alexei Mateevici (str. A. Sciusev 93, Chișinau) in colaborare cu YOUBESC Creative Institute lanseaza in premiera un nou produs teatral semnat de Alla Donțu, spectacolul „6.9”. Muzica, poezia, dansul și arta teatrala sunt cele patru componente in jurul carora interpreta Karizma si actorul Nicolae…

- In timp ce sindicatele anunta proteste de amploare in toata tara, premierul sustine in continuare ca niciun salariu nu va fi micsorat si ca modificarile la Codul Fiscal vor fi facute asa cum a anuntat.

- Mirela Fugaru a fost una din cele mai indragite cantarete ale anilor '80. A devenit cunoscuta pentru interpretarea cantecelor compuse de sotul ei, Cornel Fugaru, dar dupa Revolutie nu a mai aparut in peisajul muzica.