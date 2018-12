Stiri pe aceeasi tema

- Americanca Mikaela Shiffrin, invingatoare sambata in slalomul super-urias, a castigat duminica slalomul paralel de la St-Moritz (Elvetia), contand pentru Cupa Mondiala feminina de schi alpin, adjudecandu-si a cincea victorie din acest sezon. Shiffrin, inregistrata cu timpul de 27 sec.…

- Norvegianul Kjetil Jansrud a castigat slalomul super-urias desfasurat duminica la Lake Louise (Alberta), in cadrul Cupei Mondiale masculine de schi alpin, impunandu-se pentru a treia oara in concursul gazduit de statiunea canadiana. Jansrud, in varsta de 33 ani, a fost cronometrat in 1min. 33sec. 52/100,…

- Meciul dintre Romania și Uruguay va avea loc de la ora 14:00, informeaza Mediafax.Selecționata noastra pornește cu un ascendent moral, ținand cont de rezultatele inregistrate in precedentele confruntari directe. Mai exact, Romania a caștigat 7 jocuri, in timp ce unul s-a terminat la…

- Dupa ce a participat anul acesta la trei etape cu un wild card, Constantin Popovici, primul roman din istoria Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, s-a calificat printre cei mai buni 10 saritori de high diving din lume și va participa la toate etapele din sezonul 2019. Constantin Popovici s-a remarcat…

- Constantin Popovici a caștigat medalia de argint, sambata, la Cupa Mondiala de sarituri in apa de la mare inalțime, desfașurata la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite, informeaza Radio Romania Actualitați.Cu un total de 424,65 de puncte, Popovici a avut cu aproape 7 puncte mai puțin decat…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Cu o mentalitate ofensiva și cu adversare care rareori sunt de inalt nivel, echipa de tineret a lui Ajax este una dintre preferatele noastre pentru pariurile pe goluri. Impotriva echipei similare a PSV-ului, care are o medie de nu mai puțin de patru goluri pe meci,…

- Americancele au caștigat duminica seara sa cucereasca a zecea medalie mondiala de aur avandu-le in echipa pe veteranele Sue Bird și Diana Taurasi. Echipa feminina a Statelor Unite ale Americii s-a impus in finala Cupei Mondiale, disputate la San Cristobal de la Laguna, in Spania, in fața Australiei…

- Selectionata feminina de baschet a Statelor Unite a castigat, duminica, la Tenerife (Spania), Cupa Mondiala pentru a treia oara la rand si se mentine neinvinsa de mai bine de 12 ani in competitiile internationale. Americancele, cu sase titluri consecutive de campioane olimpice, au invins in finala echipa…