Al 9-lea dosar “Posta Romana”, in instanta. Fost ministru, trimis in judecata

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, a inculpaților: ​ SANDU GABRIEL, la data faptelor ministru al Comunicațiilor și Societații Informaționale, pentru savarșirea infracțiunilor…

- UPDATE ora 16:03 Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar legat de fraudarea Companiei Nationale Posta Romana. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, Gabriel Sandu este acuzat de…

- Fostul ministru al Comunicațiilor, Gabriel Sandu, un fost secretar de stat din același minister și mai multe alte persoane fizice și juridice au fost trimise în judecata de DNA în al noualea dosar privind Poșta Româna al DNA.

- Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar legat de fraudarea Companiei Nationale Posta Romana. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, Gabriel Sandu este acuzat de complicitate la…

- Fostul ministru al Comunicatiilor, Gabriel Sandu, a fost trimis vineri in judecata de DNA in dosarul Posta Romana, sub acuzatia de complicitate la abuz in serviciu si trafic de influenta. Prejudiciul ina cest dosar este de 5 milioane de euro.

- Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar legat de fraudarea Companiei Nationale Posta Romana. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, Gabriel Sandu este acuzat de complicitate la…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, a inculpatilor: SANDU GABRIEL, la data faptelor ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, pentru savarsirea infractiunilor…

- Procurorii DNA au trimis instanței al noualea dosar Poșta Romana. In cauza sunt vizați fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu și foști șefi ai Poștei. Dosarul va fi judecat de ICCJ.Persoanele trimise in judecata sunt: SANDU GABRIEL, la data faptelor ministru al Comunicațiilor…