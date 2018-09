Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului de pesta porcina africana in judetul Dambovita, intr-o gospodarie din satul Lucieni, transmite News.ro.

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Galati, in localitatea in care acum catevau fost zile au fost sacrificati 15 porci din cauza virusului. Acum, virusul a aparut intr-o gospodarie a unui localnic, scrie...

- Gospodaria din localitatea Branistari, judetul Giurgiu, unde a fost confirmat sambata primul focar de pesta porcina africana din judet, a fost plasata sub supraveghere oficiala, fiind aplicate masurile de...

- Primul focar de pesta porcina africana confirmat in judetul Giurgiu Numarul judetelor afectate de pesta porcina africana a ajuns la 12, dupa ce, ieri, un prim focar a fost confirmat în Giurgiu, în Branistari, un sat al comunei Calugareni. Reprezentanti ai Directiei…

- Primul caz de pesta porcina africana din judetul Giurgiu a fost confirmat in satul Branistari din comuna Calugareni, informeaza un comunicat de presa remis sambata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Potrivit sursei citate, targurile din Calugareni si Bolintin Vale au fost inchise,…

- Pesta porcina africana a ajuns in municipiul Braila, un astfel de focar fiind confirmat intr-o gospodarie situata pe Soseaua Ramnicu Sarat, potrivit informatiilor furnizate marti de Directia Sanitar Veterinara Braila. Proprietarul porcilor a observat ca animalele dadeau semne de boala si a anuntat autoritatile…

- Autoritatea Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) a transmis vineri ca a fost depistat un nou focar de pesta porcina africana, in judetul Galati, autoritatile luand masuri pentru prevenirea raspandirii bolii, prin sacrificarea porcilor si dezinfectia exploatatiei afectate.

- Un nou focar de pesta porcina a fost depistat in raionul Vulcanești. A fost gasit la doi porci domestici, gasiți morți la marginea unui teren agricol situat la o distanța de 800 metri de orașul Vulcanești.