Akord au lansat un videoclip pasional (VIDEO)

- Vaccinul nonavalent Gardasil 9, singurul vaccin anti-HPV care protejeaza impotriva a patru tipuri de cancer, a fost lansat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Vaccinul protejeaza impotriva infecției cu 7 tipuri de ...

- Muzica latino a luat in ultimul an o amploare total neasteptata, iar artistii care canta reggaeton au din ce in ce mai mult succes. Unii dintre ei sunt si baietii din trupa CNCO care au devenit cunoscut in lumea intreaga odata cu participarea si castigarea concursului de talente "LA BANDA".

- A devenit deja o moda ca la o temperatura care scade cu cateva grade sub zero, oficialitatile sa se gandeasca daca inchid sau nu scolile. POate ca este de intaeles o asemenea masura prin vreun sat uitat de lume din Arges, acolo unde elevii sunt nevoiti sa strabata kilometri buni pe jos, dar la nivel…

- Beneficiar al programului de stat "Prima Casa" poate fi orice cetațean al Republicii Moldova cu varsta cuprinsa intre 18 și 45 de ani la momentul solicitarii creditului ipotecar. Veniturile oficiale salariale nete ale familiei beneficiarului trebuie sa depașeasca 50% din suma plații lunare a creditului…

- Baieții de la The Chainsmokers au fost pe val inca de la inceputul anului, lansand doua piese, “Sick boy” și “You owe me” intr-o perioada foarte scurta. Totuși, ei par sa nu stea deloc, caci peste noapte au lansat și piesa “Everybody hates me”. Oare cate surprize ne mai așteapta din parte celor doi?

- Lansat de un cunoscut producator de suplimente alimentare din Europa, acesta este accesibil gratuit și ofera un plan personalizat pentru un stil de viața mai sanatos. Pe langa suportul pentru o viața sanatoasa pe care il ofera clienților sai prin suplimentele alimentare pe care le produce, compania…

- Bohemia Interactive anunța ca Tanks DLC va sosi in Arma 3 pe 11 aprilie, alaturi de un platform update gratuit. Tanks DLC conține: Main Battle Tank, Armored Weapons Carrier, Tank Destroyer, minicampanie și showcase scenario. Conținutul update-ului gratuit il gasiți in continuare. Precomenzile sunt deschise…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca i-a fost drag ca iubita lui, Irina, la insotit la Congresul PSD de sambata. Liderul social-democratilor a spus ca nu a cerut-o in casatorie si ca inelul de pe degetul ei a fost un cadou de 1 Martie si nicidecum nu este un inel de logodna. „Pur…

- Volumul „Blocati in labirint", o radiografie a societatii moldovenesti, scrisa de unionistul George Simion, presedintele Platformei Unioniste „Actiunea 2012", artizanul valului de declaratii unioniste a peste 100 de primarii din Republica Moldova, a fost lansat vineri, 9 ...

- Tehnicianul Massimiliano Allegri a declarat, dupa calificarea echipei Juventus Torino in sferturile Ligii Campionilor, ca jucatorii sai merita felicitari pentru modul in care au revenit de la 0-1 si au invins formatia Tottenham si ca este mandru ca ii antreneaza.“Baietii au avut rabdare sa…

- A fost lansat concursul „Nu-ți posta viața, traiește-o”, informeaza Noi.md. Acesta se va desfașura pina la 27 martie 2018, iar doritorii de a participa pot sa desfașoare o acțiune publica sau sa creeze un video de sensibilizare a societații dedicate promovarii siguranței online și securitații informației,…

- Ghost Ship Games a lansat Deep Rock Galactic pe Steam Early Access, iar din primele 550 recenzii, 92% sunt pozitive. Deep Rock Galactic este un 4-player co-op survival cu elemente de survival. Preia formula lui Left 4 Dead și presara doar un pic de Minecraft peste ea. Vazand grafica, veți…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat joi lansarea portalului "fiipregatit.ro", in care se vor regasi toate informatiile necesare pentru situatiile de urgenta. Ministrul Carmen Dan si secretarul de stat Raed Arafat s-au intalnit joi, la sediul Ministerului de Interne, cu Christos Stylianides, comisar…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anunțat primirea, din partea Ministerului Finantelor Publice (MFP), a acordului de distribuire pentru plafonul garanțiilor programului “Prima casa”, ceea ce inseamna ca cererile pentru finanțarea achiziției sau construcției unei locuințe…

- Mult așteptatul duel cu Chindia Targoviște s-a incheiat cum nu se putea mai prost pentru ”Baieții in ghete”. ASU Politehnica a condus cu 1-0 pana in minutul 83 in urma penalty-ului transformat de Cornel Predescu. Jocul s-a intors insa impotriva gazdelor dupa eliminarea lui Adrian Poparadu cu jumatate…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat, incepand de vineri seara, zeci de rachete si atacuri aeriene asupra pozitiilor detinute de rebeli in regiunea Ghouta Orientala, dupa ce un vot in Consiliul de Securitate al ONU privind o incetare a focului in Siria a fost amanat, transmit agentiile internationale…

- Age of Empires a fost unul dintre cele mai populare jocuri de strategie ale anilor 2000, Microsoft reusind sa puna bazele unui gen carea avea sa devina unul extrem de popular. E greu sa gasesti pe cineva care sa nu se fi jucat AoE in tinerete, sau care sa nu stie despre ce gen de joc e vorba.

- Poli Iasi si Phoenix au jucat duminica seara in capitala Moldovei intr-o partida restanta din Liga Nationala de Baschet Masculin. Antrenorul Florin Nini s-a temut foarte mult de acest joc din doua motive: americanul Jarvis Threatt a absentat la fel cum s-a intamplat si la meciul din Final 8 Cupa Romaniei…

- Serialul „The Innocents”, produs in Marea Britanie, este o noua productie originala pe care Netflix o va lansa anul acesta.Atunci cand adolescentii Harry si June fug de o viata represiva de familie pentru a putea fi impreuna, acestia ajung intr-o extraordinara calatorie de autocunoastere,…

- Moldoveanul Mark Stam a surprins publicul de Ziua Indragostiților. Interpretul a format un cuplu perfect pentru noua sa piesa „Doar Noi" alaturi de Alina Eremia, cunoscuta artista de peste Prut.

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Calin Petrar si Ionut Foltea, doi dintre membrii echipei Times New Roman, vin astazi in studioul Adevarul Live pentru a vorbi despre simtul umorului la romani, incercand sa faca o recapitulare a celor mai apreciate glume.

- Grupul de initiativa "Fara penali in functii publice" a fost lansat luni de Uniunea Salvati Romania (USR), in prezenta mai multor personalitati din domeniul politic, cultural sau social. "Consideram ca, in momentul de fata, in societatea din Romania sunt suficient de multi oameni care…

- Metalurgistul Cugir trebuia sa susțina un joc de verificare, sub Dragana, cu CS Hunedoara, insa amicalul a fost anulat din pricina starii terenului de pe Stadionul “Parc” (impracticabil, acoperit cu apa, noroi și zapada). In consecința, “roș-albaștrii” au incheiat stagiul centralizat cu o ședința de…

- Romanul Andreas Calcan (23 de ani), jucatorul celor de la FC Dordrecht (Olanda, Liga 2-a) a reușit un gol de senzație la ultimul meci al echipei sale, caștigat pe terenul lui Almere, scor 2-1. In minutul 68, acesta a adus golul victoriei sale cu o reușita de efect. Lansat in adancime, romanul s-a debarasat…

- ”Regele” Gica Hagi a implinit luni frumoasa varsta de 53 de ani, iar campioana de renume mondial Nadia a tinut sa ii transmita un mesaj cu totul si cu totul special. Nadia si-a inregistrat video urarile si a lansat o adevarata provocare pentru ”Maradona din Balcani”.

- Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani care doresc sa participe la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispozitia opiniei publice un ghid, care prezinta o serie aspecte practice, deosebit de importante pentru buna desfasurare a calatoriei in Republica…

- Fostul jucator al nationalei de fotbal a Angliei, David Beckham si-a lansat propria echipa. El a anuntat oficial fondarea clubului Miami Beckham United, ce va juca in liga profesionista nord-americana de fotbal, Major League Soccer , incepand din anul 2020.

- Silvașan, optimist inaintea meciului din FIBA Europe Cup Antrenorul echipei U-BT Cluj Napoca a prefațat partida cu belgienii de la Belfius Mons Hainaut. Tehnicianul "studenților" este încrezator în șansele de calificare ale echipei sale, în ciuda programului greu al formației…

- Baieții de la Zdob și Zdub, celebra diva din Romania, Loredana și rapperul rus Ligalize, au lansat piesa "Balkana Mama".Noua piesa este o versiune in limba rusa a melodiei "La carciuma de la drum". Videoclipul a fost filmat timp de o zi la București.

- Nicolae Stanciu (24 de ani) a fost capitan la debutul in tricoul cehilor de la Sparta Praga, insa e bun de plata. Așa e tradiția la formația din Cehia. Jucatorul care debuteaza primește banderola și apoi e "amendat". In plus, coechipierii i-au pus și o porecla lui Stanciu: prim-ministrul! "Am fost informat…

- Cu ocazia Primului Centenar al Romaniei Mari, Jidvei aduce un omagiu tuturor acelora care s-au dedicat infaptuirii unitații naționale, prin lansarea Vinului Unirii, produs aniversar care celebreaza acest moment de

- Sala Mare a Consiliului Județean Bacau a devenit arhiplina pe 24 ianuarie, in zi nelucratoare pentru funcționarii statului. In timp ce aceștia s-au bucurat din plin de ziua libera, Palatul Administrativ a fost gazda unor evenimente organizate de Ziua Unirii. Unul dintre ele a fost lansarea „Monografiei…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- QNAP a lansat seria NAS TS-x28A, ce include modelele TS-128A și TS-228A, destinate locuințelor moderne. Acestea ofera stocare multimedia completa, partajarea și transmiterea informațiilor și capacitați complete pentru protejarea fișierelor și a datelor (incluzând imagini de tip snapshot) pentru…

- Grupul insurgent kurd Unitatile Populare de Protectie (YPG) a transmis ca armata turca a lansat aproximativ 70 de obuze de artilerie spre localitati kurde din regiunea Afrin. Administratia Recep Tayyip Erdogan a confirmat inceperea operatiunii militare asupra regiunii siriene Afrin. "Operatiunea…

- Dupa ce a strabatut tara-n lung si-n lat, Cove i-a cunoscut pe baietii care, impinsi de la spate de mamele lor, isi cauta sufletul pereche in emisiunea „Ma insoara mama“. Pregatiti sa faca orice pentru a ajunge in fata altarului si bazandu-se pe sprijinul mamelor, baietii sunt gata sa inceapa aventura…

- Coca-Cola, filiala a The Coca Cola Company, lanseaza pe piata romaneasca un nou produs, ceaiul Fuzetea. Brandul se lanseaza simultan si in alte 36 tari din Europa si este deja prezent in 52 de piete la nivel global. 0 0 0 0 0 0

- Un sofer din Bistrița a lasat 30 de case fara curent electric, dupa ce a mers 20 de metri printr-un sant. Barbatul era baut și a pierdut controlul volanului. Bistriteanul bause atat de mult, incat n-a mai nimerit drumul, si a mers cu masina mai bine de 20 de metri printr-un sant. S-a oprit intr-un stalp…

- Baiatul Luminiței Anghel și-a vopsit parul și și-a șocat prietenii cu ultima apariție. David a petrecut Craciunul fara mama lui, dupa ce aceasta a declarat ca nu vrea sa se mai implice in viața lui, iar el continua sa șocheze in mediul virtual. David Pușcaș și-a schimbat look-ul și le-a aratat și prietenilor…

- Samsung Electronics a lansat astazi in Romania Galaxy A8 (2018), cel mai nou smartphone din seria Galaxy A. Lansarea s-a desfașurat in cadrul unui eveniment de presa local. Inspirat de designul inedit, specific gamelor Samsung premium, noul Galaxy A8 (2018) este mai elegant ca oricand, fiind in același…

- Ceasul inteligent modular BLOCKS ajunge in sfarsit pe piata. Dupa un proiect de succes pe Kickstarter si multe amanari, cei care isi doresc un ceas cu functii „pe gustul lor” il pot acum comanda. Singura veste proasta este legata de pret, intrucat pachetul de baza ofera un dispozitiv destul de modest…

- Iti oferim o lista cu 4 zodii rebele, care nu se multumesc cu barbati linistiti, ele vor baieti rebeli si rai, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt: Citeste si De ce femeile aleg mereu "baietii rai" 1. Berbec Femeia Berbec pune pasiune in tot ceea ce face si mai ales, in relatia…

- Compania SpaceX a lansat duminica seara, dupa mai multe amanari, un vehicul spatial in cadrul unei misiuni secrete a guvernului american, cunoscuta sub numele de "Zuma", informeaza AFP. O racheta din gama Falcon 9 a decolat de la baza Cape Canaveral din Florida la ora locala 20.00 (01.00…

- Producatorul de jucarii Mattel, care s-a consacrat prin lansarea papusii Barbie, isi vinde in prezent produsele in mai mult de 150 de tari si a ajuns la venituri de peste 5,4 miliarde de dolari anul trecut. Afacerea a fost fondata de Eliot Handler, sotia sa, Ruth, si Harold „Matt” Matson. Elliot Handler…

- Bucurestenii pot apela linia verde 0800.800.868 pentru a sesiza problemele intampinate cu taximetristii, in cazul in care acestia refuza cursele, au comportament necivilizat sau negociaza pretul cursei, a anuntat, miercuri, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Viceprimarul Aurelian Badulescu a spus…

- Specialiștii nu reușesc sa comunice cu primul satelit de telecomunicații al Angolei – AngoSat, lansat de Roskosmos de pe cosmodromul Baikonur in seara de 26 decembrie. Agentia spatiala ruse Roskosmos a raportat ca racheta Zenit-2SB a scos cu succes satelitul pe orbita. Cu toate acestea, mai tarziu,…