Akcent si Nicole Cherry colaboreaza pe cel mai nou single – Si Me Quieres

Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry, una dintre cele mai talentate artiste din Romania, cu milioane de vizualizari pe YouTube si primele locuri in topurile radio si TV, lanseaza o noua melodie cu versuri in limba engleza – “Pop That”. Nicole Cherry nu se opreste in a bate recorduri si demonstreaza prin hitul lansat la finalul…

- Cu siguranța va era dor de o noua colaborare Two și Sandra N, dupa ce melodiile lor au strans milioane de vizualizari. Cei 3 și-au unit forțele pentru a crea “Noi amintiri” pe note muzicale. Noul single “Noi amintiri” este despre speranța care ramane in suflet dupa orice desparțire. Piesa este un indemn…

- Cantareața americana Madonna a lansat piesa "Medellin", primul single de pe albumul "Madame X", care va fi lansat pe 14 iunie, relateaza contactmusic.net, potrivit Mediafax."Medellin" este o piesa in limbile engleza și spaniola, cantata impreuna cu artistul columbian Maluma. Colaborarea dintre…

- Una dintre cele mai de succes retete de colaborare din ultimii ani, Reea si Akcent revin cu un nou single – “Bohema”. ” Bohema este o piesa romantica, transpune o poveste de dragoste in care partenerii iubesc intr-un stil boem, ludic. Am simtit sa duc piesa intr-o zona mai dreamy atunci cand am scris-o,…

- Artista colaboreaza pentru prima oara cu What’s UP. Lidia Buble iși deschide sufletul și lanseaza „Asta sunt eu”, o piesa in care artista iși invita publicul sa o descopere exact așa cum este: deschisa, funny, un pic crazy, dar cu un suflet imens. Pentru „Asta sunt eu”, Lidia a colaborat cu What’s UP,…

- Dupa piesa „Nu poți sa ma uiți”, AMNA și Dorian Popa colaboreaza din nou și lanseaza „Banii”, un single care iți ramane intiparit in minte, de la primul refren. Piesa și clipul au un mesaj puternic și aduc la suprafața o problema a societații de astazi – banii, dar și ignoranța fața de cel mai […] The…

- La mai putin de 48 de ore de la lansare, Mario Fresh ocupa primul loc in Trending cu piesa „Solo”. Single-ul, compus de Mario Fresh impreuna cu Alex Velea, pe versurile realizate de Alex Velea si Rashid, a adunat aproape jumatate de milion de vizualizari si mii de comentarii pe YouTube in mai putin…

- Dupa ce peste 40 de milioane de oameni au dansat pe una dintre cele mai sensibile piese ale finalului lui 2018, Nicole Cherry lanseaza pe proaspatul ei canal de YouTube o versiune acustica a single-ului “Danseaza amandoi”. Videoclipul single-ului lansat in luna octombrie de Nicole Cherry pe canalul…