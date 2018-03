AKCENT feat. Ackym & Veo – Rendez Vous

Stiri pe aceeasi tema

- New York Times relateaza ca PSD a cerut un consultant de la Cambridge Analytica in timpul campaniei electorale din 2016. Este citat un consultat britanic, Rupert Wolfe Murray, care susține ca a primit din partea Cambridge Analytica o oferta de a se alatura echipei PSD. Cei de la PSD neaga oficial…

- Are succes in cariera, iar acum un an a devenit tatal unui baiețel pe nume Ayan și e mandru tare. Andrei Ștefanescu, impaca bine rolul de artist cu cel de iubit și parinte responsabil. Iar de curand, Andrei a intrat in studio și a inregistrat o piesa impreuna cu Alexxa, o fetița de numai 9 ani.

- Celebrul artist si producator lanseaza primul single din 2018 sub egida proiectului solo. O piesa ce vorbeste despre dezamagirea in dragoste, “Un gram” este primul single extras de pe viitorul album al artistului – “18”, al carui nume este inspirat de ziua de nastere a acestuia. 2018 se anunta a fi…

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu au fost aprobate niciodata protocoale de colaborare institutionala in mandatele sale, adaugand ca este convins ca nici in mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a intamplat acest lucru. Basescu a adaugat…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a afirmat ca, avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat riscul desecretizarii tuturor protocoalelor semnate de SRI, precizand ca CSAT nu are ce desecretiza din acest punct de vedere. "Protocolul nu poate reflecta decat proceduri in baza…

- Capcom anunța ca Monster Hunter: World va primi un update pe 22 martie, adaugand un nou monstru, posibilitatea de reeditare a personajului și rebalansare a armelor. A mai fost anunțat ca Dante, din seria Devil May Cry, va sosi in Monster Hunter: World, candva in acest an. Nu este nici pe departe…

- Artista a devenit cunoscuta in 2016 datorita hit-ului “Rockabye”, creat in colaborare cu Clean Bandit și momentan innebunește internetul cu noua piesa creata in colaborare cu Marshmello, “Friends”. Atunci cand se intalnesc in aceeași camera, Marshmello și Anne-Marie vin cu cele mai bune și originale…

- Consilierii județeni din Alba vor supune spre aprobare in ședința extraordinara de vineri un proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de cooperare intre Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava. Obiectul acordului il reprezinta inițierea,…

- Dupa un 2017 ce a inclus concerte in tari precum Bulgaria, Turcia, Azerbaijian, Tajikistan, Pakistan, Dubai si Rusia, un turneu sold-out in SUA, colaborari internationale ce au strans zeci de milioane de vizualizari sub egida Akcent si o revenire la proiectul solo Adrian Sina, celebrul artist, producator…

- Akcent lanseaza astazi “Deep In Your Eyes”, cel de-al treilea single extras de pe noul EP Akcent. Primul material discografic dupa albumul “Love The Show”, lansat in 2016, EP-ul contine 6 piese ce vor fi lansate pe o perioada de 2 luni, debutand cu “My Lady”, in colaborare cu Reea, lansata la inceputul…

- Opt sindicate din Politie au incheiat un protocol de colaborare, obiectivul fiind crearea unui cadru juridic pentru solutionarea revendicarilor comune printr-un protest de amploare ce va avea loc pe 24 martie. Pe 22 si 23 martie, dar si in intervalul 26-30 martie vor fi pichete la sediul MAI.

- Municipalitatea focșaneana este deschisa pentru colaborare cu mediul de afaceri pentru realizarea de proiecte prin care sa fie pregatiți muncitorii calificați de care este nevoie in oraș. Primarul Cristi Misaila a spus, ieri, dupa aprobarea in ședința Consiliului Local a proiectului…

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, a exprimat sambata deplina incredere in DNA si in Laura Codruta Kovesi, afirmand ca procurorii romani si americani „s-au bucurat de o colaborare foarte, foarte buna”. „Noi avem o incredere deplina in, de exemplu, Directia Nationala Anticoruptie si in…

- "Am spus ca in Parlament exista o colaborare cu PSD-ALDE fiindca ei au fost dispusi si sunt dispusi la o colaborare si la dialog. Nu ne intelegem in toate proiectele, nici noi nu sustinem toate proiectele lor, nici ei nu sustin toate proiectele noastre, dar exista un dialog si sunt dispusi la a cauta…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca formatiunea pe care o reprezinta este criticata pentru ca a ajuns la o intelegere cu coalitia PSD-ALDE, dar a subliniat ca doar aceste partide au fost dispuse la dialog,…

- Colaborarile dintre cei doi au strans peste 50 de milioane de vizualizari, iar “Stole My Heart” se pregatește sa fie un nou succes internațional. Piesa este al doilea single extras de pe noul EP Akcent, ce va fi lansat pe parcursul urmatoarelor 2 luni. Dupa un 2017 ce a inclus concerte in țari precum…

- Sergiu Anton, directorul general al Centrului pentru Servicii de Radiocomunicatii (CSR), declara intr-un document transmis luni seara, 26 februarie, catre HotNews.ro ca, CSR are "un acord exclusiv de colaborare, la care s-a aderat in vara anului 2017, parteneriat ce vizeaza Programul C4I al Fortelor…

- Maine, 28 februarie, are loc la ICN Mioveni semnarea unui acord de colaborare cu Comisariatul pentru Energie Atomica al Frantei, anunta Cristian Gentea, consilier local la Pitesti si presedinte al CA RATEN. ICN deruleaza ...

- O delegatie a Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a fost prezenta la sfarsitul saptamanii trecute in Republica Moldova, unde a fost semnat un nou acord- cadru cu insititutii de invatamant din raioanele Cahul si Anienii Noi.

- Biblioteca Naționala a Republicii Moldova și Centrul de Excelența in Industria Ușoara vor colabora in domeniul educațional și cultural prin promovarea lecturii și patrimoniului de carte.

- Depozitarul Central a incheiat un protocol de colaborare cu Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale. In baza acestui parteneriat, notarii publici vor putea obtine sumare de cont care atesta toate detinerile de instrumente financiare ale persoanelor decedate, evidentiate in…

- Wide Sense lanseaza “Amber”, primul single din cariera, alaturi de James Ty. “Ember”, produsa in intregime de Wide Sense, este o imbinare moderna de sunete electro, cu un bas puternic, specific deep house. Percutia dinamica si sunetul de flaut de pe refren dau single-ului un touch tropical, care, alaturi…

- Presedintele Academiei Romane, acad. Cristian Hera, a afirmat joi ca obiectivele majore al institutiei pe care o conduce coincid in mare masura cu acelea ale Institutului Cultural Roman si a declarat ca Parlamentul si Guvernul trebuie sa constientizeze faptul ca stiinta si cultura romaneasca reprezinta…

- "Vom sprijini renovarea si consolidarea Maternitatii nr. 1 si a Liceului „Mihai Eminescu” din Chisinau", i-a promis Primarul Capitalei, Gabriela Firea, edilului interimar de la Chișinau, Silvia Radu, aflat in vizita la București.

- Parlamentul a ratificat Acordul intre Guvernul Republicii Moldova și Azerbaidjan privind cooperarea in domeniul militar, intocmit la Chisinau, la 24 aprilie 2017 si la Baku, la 12 iunie 2017.

- Tanara artista lanseaza single-ul “Mai iubeste-ma o data”, piesa ce marcheaza a patra colaborare cu producatorul si mentorul sau, Adrian Sina. “Mai iubeste-ma o data” este o piesa de dragoste in care se poate regasi fiecare dintre noi, indiferent de varsta. Are ceva magic ce o inconjoara!” – Aza Aristul…

- O noua alianța administrativa a fost semnata astazi in Timiș. Dupa ce a semnat un protocol de colaborare cu Partidul Ecologist Roman și Partidul Național Creștin Țaranesc și Democrat, Partidul Mișcarea Populara Timiș a semnat un nou acord de colaborare administrativa, de data aceasta cu Partidul Verde.…

- Declaratia comuna a lui Mircea Dumitru (UB) si Remus Pricopie (SNSPA) vine dupa ce 45 de rectori si-au exprimat, intr-o scrisoare deschisa la sfarsitul lunii ianuarie, sustinerea fata de ministrul Educatiei, Valentin Popa.

- Locotenent colonelul (r) SRI Daniel Dragomir l-a acuzat, intr-un interviu la Antena 3, pe deputatul de Bacau Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, reprezentatul USR in Comisia parlamentara de control a activitații SRI, ca ar fi omul generalului SRI Dumitru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Liderul UDMR, Klemen Hunor, a anuntat, marti, ca partidul a luat decizia sa continue protocolul de colaborare parlamentara cu PSD-ALDE. Printre prioritatile UDMR sunt urgentarea descentralizarii, dar si trecerea legii prin care e infiintat Liceul Maghiar de la Targu Mures.

- Judetul Suceava prin Consiliul Judetean si municipiul Cluj-Napoca vor semna un protocol de colaborare in domeniul turismului. Protocolul va fi aprobat in sedinta deliberativului judetean din aceasta saptamana cand va fi supus aprobarii un proiect de hotarare initiat de vicepresedintele Marin-Gheorghe…

- "In ultimele 6 luni, am avut o colaborare foarte buna cu ministrul de Externe, cu dl. Melescanu, si, cu siguranta, o sa avem aceeasi colaborare foarte buna si cu noul vicepremier. Sunt convins ca doamna prim-ministru va gestiona asa cum se cuvine portofoliul fiecaruia. Cel mai important este sa lucram…

- Noua unitate medicala urmeaza sa fie construita in curtea spitalului Sfantul Ioan din București, la inițiativa asociației GTG 3010, cu sprijinul Primariei Capitalei și Primariei Sectorului 4. La sfarșitul anului 2016, la scurt timp dupa ce se implinise un an de la tragedia din clubul Colectiv, Eugen…

- Primaria Capitalei va lua masuri pentru construirea unei maternitati in curtea Spitalului Clinic de Urgenta „Sf. Ioan”, in baza unui protocol de colaborare cu Asociatia Colectiv GTG 300, informeaza municipalitatea.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, împreuna cu premierul desemnat Viorica Dancila ar urma sa se întâlneasca marți, cu UDMR. Întâlnirea ar urma sa aiba loc la ora 13. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, declara luni, ca nu face…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui, cu atat mai putin UDMR, fata de care are un mare respect ca partener de dialog si colaborare in Parlament. El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pana in prezent…

- • Dupa succesul inregistrat cu piesa “Sea Lo Que Sea“, cei doi au lucrat impreuna la prima piesa solo a artistei, „Magique“ Un videoclip al unei piesei senzuale a propulsat-o pe frumoasa Carine zilele acestea in topuri, cu muzica si versurile compuse de Luisa Luca, in regia lui Alex Ceausu, si cu participarea…

- Cantata pentru prima data pe scena Media Music Awards in octombrie, Ackym lanseaza astazi piesa “I Love U”, alaturi de trupa Maxim. “I Love U” este al saselea single oficial Ackym, producatorul muzical care ne-a obisnuit cu sound-ul sau inovator, apreciat atat in cluburi, cat si pe radio. Devenit cunoscut…

- Aflata pe val datorita celei mai recente colaborari cu Akcent pe single-ul “My Lady” – care se afla in continuare in topul Youtube Trending, Reea lanseaza “Vivre”, alaturi de trupa Maxim. Scrisa si compusa de Reea, “Vivre” o surprinde pe artista intr-un moment de sinceritate, cantand despre dragoste…

- Iata reacția lui Gheorghe Bejan, directorul executiv al Patronatul Zaharului din Romania: "In urma anunțului privind inchiderea Fabricii de Zahar Oradea, publicat in diverse mijloace media, au aparut comentarii și opinii care pun industria zaharului și cultura sfeclei de zahar intr-o lumina…

- Valentin Jucan anunța ca a informat președintele Consiliului Național al Audiovizualului – C.N.A. in legatura cu decizia sa de renunțare la calitatea de membru al Consiliului. Decizia intra in vigoare incepand cu data de 17 ianuarie.„Pana la finalizarea mandatului meu, respectiv pana la data…

- Intre doua serii de concerte sustinute in Pakistan, artistul, actualmente membru al trupei Two (alaturi de Sorin Brotnei, si el ex-Akcent), si-a oferit o vacanta de cinci stele pe continentul African, alaturi de sotia sa.

- Dupa succesul inregistrat cu single-ul “Rain”, care se apropie de 30 de milioane de vizualizari, Akcent si Reea colaboreaza din nou pe piesa “My Lady”. “My Lady” este primul single extras de pe noul EP Akcent, ce va fi lansat pe parcursul urmatoarelor 2 luni. Dupa un 2017 ce a inclus concerte in tari…

- Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Primaria orașului Asproyrgos din Republica Elena au incheiat, astazi, un acord de colaborare. Acordul a fost semnat de Nicolae Angelescu, inspector școlar general al ISJ Prahova și Athanasios Choupis, secretar general. Potrivit acestuia, parțile convin sa colaboreze…

- Simona Halep și antrenorul Darren Cahill împlinesc în aceste zile trei ani de la începutul colaborarii, chiar înaintea primului turneu de Grand Slam din an.Antrenorul a dorit sa marcheze momentul printr-o fotografie și un mesaj emoționant pe care le-a publicat…