Ajutorul de la stat, pentru ameliorarea raselor de animale

Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, a inceput sa efectueze plațile aferente ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, pentru cererile depuse in luna august 2019, aferente serviciilor prestate in luna iulie a anului 2019. Suma totala autorizata la plata este de 1.405.000 lei și se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, pentru un numar de 27 de solicitanti care au accesat aceasta forma de ajutor de stat in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea…