Ajutorul de deces va fi acordat, în curând, mai multor categorii de persoane Prima modificare a acordarii ajutorului de deces privește persoanele aflate in concediu de creștere a copilului. Ajutorul de deces se va acorda și in cazul decesului acestora sau al unui membru de familie, cu condiția ca persoana in cauza sa fi fost asigurata inainte de a intra in concediu și raportul de munca sa fie suspendat. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

