Stiri pe aceeasi tema

- Din acest an, un ajutor de la stat care este acordat in anumite situații va fi majorat. Creșterea se aplica de vineri și este inclusa in Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 Se majoreaza ajutorul de deces. Acest lucru se regasește in Legea nr. 47/2019 a bugetului…

- Contributorii la Pilonul II de pensii pot cere de acum ca statul sa nu mai faca viramentele lunare catre pensia administrata privat, urmand ca toata contributia sa mearga doar la Pilonul I (pensia de stat). Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat in Monitorul Oficial o norma in acest sens.…

- Ttrimis in judecata pentru fapta de razbunare pentru ajutorul dat justitiei, un barbat din Alba Iulia a scapat, cel putin la instanta de fond, de aceasta infractiune Tribunalul Alba a decis sa admita solicitarea inculpatului si sa schimbe incadrarea juridica, in ”lovire sau alte violente”. Noua infractiune…

- Un barbat a aruncat in aer, la Braila, un bancomat cu o butelie și a incercat timp de cateva minute sa gaseasca banii cu ajutorul unei lanterne. Pentru ca nu a gasit bani, barbatul a fugit, scrie Mediafax.Incidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri in localitatea Viziru din județul…

- Invatatorii sau profesorii din ciclul primar nu vor mai putea organiza after school cu elevii de la clasa si nici sa le dea meditatii acestora, daca viitoarea lege a Educației va suferi unele modificari in acest sens, dorite de ministrul Ecaterina Andronescu.

- Cresterea alocatiilor copiilor este pusa sub semnul intrebarii in ceea ce priveste perioada de acordare a acestora. Luna martie ar trebui sa vina cu alocatii mai mari pentru cei mici, daca bugetul statului va fi acceptat.

- Persoanele care se gasesc la un moment dat in raporturi personale si profesionale negative pierd foarte multa energie, devenind vulnerabile la boli si fobii. Este extrem de importanta atitudinea corporala pe care fiecare dintre noi o are in interactiunea cu persoanele cu care intra in contact, starea…

- The Guardian a realizat un material amplu dedicat Simonei Halep, inainte de startul noului sezon, pe care liderul WTA il va incepe pe 9 ianuarie, la Sydney. Jurnalistul Donald McRae a petrecut o zi la București alaturi de Simona Halep, iar romanca a vorbit despre cariera ei, despre ce a insemnat triumful…