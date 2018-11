Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, miercuri, motiunea simpla intitulata &"PSD îngroapa cultura chiar în anul celebrarii Centenarului&", prin care liberalii i-au cerut demisia ministrului Culturii, George Ivascu.

- Senatul a respins, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, prin care folosirea tigaretelor electronice este asimilata tigarilor obisnuite si in consecinta este interzisa in spatiile…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, miercuri, motiunea simpla intitulata „Tripleta Dancila-Valcov-Teodorovici sugruma administratia publica locala din Romania”, prin care liberalii i-au cerut ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa adopte de urgenta un set de noua masuri fiscal-bugetare.

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, miercuri, cu 150 de voturi „impotriva”, 93 de voturi „pentru” si 20 de abtineri, motiunea simpla a PNL impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, intitulata „Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea”. „Asa-zisele actiuni intreprinse de ministrul…

- Plenul Camerei Deputaților a respins, astazi, moțiunea simpla cu titlul „Bastoanele PSD peste obrazul democrației romanești”, prin care 67 de deputați din opoziție solicita demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru intervenția Jandarmeriei la protestele din 10 august. In favoarea moțiunii simple…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, miercuri, cu cu 119 voturi "pentru", 137 de voturi "impotriva" si doua abtineri, proiectul de hotarare propuns de PNL si USR, pentru infiintarea unei Comisii de ancheta privind evenimentele care au avut loc pe 10 august, in Piata Victoriei.

- Plenul Camerei Deputatilor a respins miercuri, cu 119 voturi "pentru", 137 "impotriva" si 2 abtineri, propunerea de infiintare a unei comisii parlamentare de ancheta privind violentele aparute cu prilejul protestului din Piata...

- Plenul Camerei Deputatilor a respins miercuri, cu 119 voturi "pentru", 137 "impotriva" si 2 abtineri, propunerea de infiintare a unei comisii parlamentare de ancheta privind violentele aparute cu prilejul...