- Liderii statelor prezente la summitul G7 au fost de acord ca tarile afectate de incendiile de vegetatie din regiunea Amazoniana trebuie sa primeasca ajutor cât mai repede posibil, a declarat duminica presedintele american Emmanuel Macron, relateaza Dpa, citat de Mediafax. "Sunt…

- Armata braziliana va fi trimisa pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație din Padurea Amazoniana, a informat vineri guvernatorul statului brazilian Roraima, Antonio Denarium, relateaza Mediafax citand Reuters.

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat joi ca Guvernul nu are resursele necesare pentru a opri incendiile de vegetație din Padurea Amazoniana, relateaza site-ul agenției Reuters.Bolsonaro a informat ca Guvernul a investigheaza incendiile. Acesta a mai adaugat ca suspecteaza organizațiile…

- Numarul incendiilor de vegetație care au avut loc in Padurea Amazoniana din luna ianuarie a ajuns la 74.155, inregistrand o creștere de aproape 85% a numarului incendiilor fața de anul trecut, a informat Institutul Național pentru Cercetarea Mediului din Brazilia (INPE), relateaza The Washington…

Din cauza temperaturilor ridicate inregistrate la nivelul județului Timiș, incepand de astazi, conform planului de masuri pentru atenuarea efectelor

- Guvernul va aloca ajutor financiar pentru lichidarea consecintelor calamitatilor naturale in raionul Basarabeasca, dar si pentru compensarea cheltuielilor suportate de institutiile publice la fortificarea digului din raionul Stefan Voda. Anuntul a fost facut astazi de prim-ministrul Maia Sandu, dupa…

O familie din zona de vest a tarii a fost greu incercata de soarta și are nevoie de ajutor cat mai urgent. Tatal a decedat recent intr-un groaznic accident...

- Autospeciale de descarcerare, prim-ajutor și stingere a incendiilor vor intra in dotarea Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) din Timiș, printr-un proiect european. Cu bani europeni, 1 milion de euro sunt alocați pompierilor din Timiș, reprezentanții ISU Banat vor beneficia de trei autospeciale…