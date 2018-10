Stiri pe aceeasi tema

- Doua milioane de hectare de terenuri agricole vor fi irigate cu ajutorul stațiilor de pompare. E ținta stabilita de minsitrul Agriculturii pana in 2020. Petre Daea a facut promisiunile la inaugurarea unei stații din județul Ilfov.

- Dupa 12 ani in care nu a mai functionat, Statia de pompare a apei Jilava din cadrul Amenajarii de irigatii Berceni-Vidra-Frumusani a fost repornita marti, in prezența ministrului Petre Daea. Statia, care urmeaza sa deserveasca o suprafata de aproape 10.000 de hectare in judetele Ilfov, Giurgiu si Calarasi.a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, intervine in cazul gafei facute de ministrul Agricuturii, Petre Daea, cu privire la comparația eutanasierii porcilor afectați de peste porcina africana cu ceea ce au simțit evreii afectați de programul de exterminare de la Auschwitz

- Presedintele USR, Dan Barna, cere demisia ministrului Agriculturii, Petre Daea, sustinand ca comparatia intre arderea porcilor bolnavi si Holocaust, o tragedie soldata cu milioane de victime este “socanta si halucinanta”. De asemenea, el i-a cerut demisia si premierului Viorica Dancila, care a confundat…

- Dupa o perioada de mai mult de 25 de ani in care nu a funcționat, Stația de Pompare a Apei Stanca Costești, din județul Botoșani a fost inaugurata luni 23 iulie a.c., in prezența ministrului agriculturii, Petre Daea. Lucrarile de reabilitare la doua din cele patru echipamente de pompare au fost realizate…

- Invitata la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3, ministrul Viorica Dancila a fost intrebata despre masurile luate in urma inundațiilor din aceasta vara. Dupa o scurta replica cu privire la efectele inundațiilor, premierul s-a concentrat pe programul pentru irigații și a conchis ca “acest guvern a…

- Stația de Pompare a Apei Stanca Costești, din județul Botoșani, a fost inaugurata astazi, in prezenta Ministrului Agriculturii, Petre Daea. De asemenea, au fost finalizate și lucrarile de decolmatare a celor 7 kilometri de canale de irigații din zona Ripiceni- Stanca. Prin reabilitarea acestui obiectiv,…

- Stația de Pompare a Apei Stanca Costești, din județul Botoșani, a fost inaugurata astazi, in prezenta ministrului agriculturii, Petre Daea. De asemenea, au fost finalizate și lucrarile de decolmatare a celor 7 kilometri de canale de irigații din zona Ripiceni- Stanca. Prin reabilitarea acestui obiectiv,…