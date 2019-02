Stiri pe aceeasi tema

- INVESTITIE… Veste buna pentru cei aproximativ 8000 de vasluieni, bolnavi de cancer. Spitalul Judetean din Galati va deveni un centru regional de tratare a acestei boli, dupa ce a fost dotat cu un aparat modern (accelerator liniar de particule), care va fi folosit de zeci de mii de bolnavi din sase judete,…

- "Acum cateva luni va ceream ajutorul pentru boala de care am suferit. Acum ma simt mai bine, sunt mai fericit. Sunt un pic racit, dar trece. Am reluat cursurile scolare, m-am revazut cu prietenii. Va multumesc tuturor, dar in mod special doamnei Pintea pentru ajutorul acordat si pentru o noua sansa…

- Reuniți astazi, intr-o ședința de indata, aleșii din Consiliul Local Suceava au votat in unanimitate pentru acordarea unui sprijin financiar fetei de 2 ani grav accidentata in noiembrie 2018, pe trecerea de pietoni din zona Palatului de Justiție. In accident, mama fetei, jandarmerița Irina Airinei,…

- Am o pensie de boala, de 918 lei și locuiesc cu fiul meu, care nu are niciun fel de venit. Va rugam sa ne spuneți daca noi avem dreptul la ajutorul de incalzire, cu lemne. Practic, conform legii, cine are dreptul la ajutorul de incalzire? (Ioan Bușaga, Salatrucel, Valcea) RASPUNS: Potrivit OUG 70/2011…

- Angajatorii care incheie contracte de ucenicieprimesc sprijin financiar in cuantum de 2.250 lei/luna pentru fiecare contract de ucenicie incheiat. Suma lunara se acorda la cererea angajatorului, proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, pe intreaga perioada de derulare a contractului. Prin ucenicia…

- Primaria Capitalei anunta ca initiaza a doua etapa a proiectului "O sansa pentru cuplurile infertile", alte 2.000 de cupluri urmand sa beneficieze de sprijin financiar pentru fertilizare in vitroPrimaria Capitalei anunta ca initiaza a doua etapa a proiectului "O sansa pentru cuplurile infertile”-…

- O tanara din județul Alba, localitatea Gura Roșiei, are nevoie de sprijin financiar, dupa ce a ramas paralizata, de la brau in jos, in urma unui cumplit accident de circulație. In 26 august 2018, Denisa era pasager in mașina condusa de un baiat de 18 ani, din Campeni, care a pierdut controlul asupra…

- Peste doua mii de femei au trecut screening-ul mamar gratuit, intr-o luna de la lansarea campaniei "Un doctor pentru tine". In cazul a doua paciente s-au depistat diferite forme de cancer, iar doamnele au inceput deja tratamentul la Institutul Oncologic din Capitala.