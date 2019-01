Stiri pe aceeasi tema

- „Reddito di cittadinanza“ sau venitul din cetatenie este o promisiune a liderului Miscarii Cinci Stele (M5S), vicepremier si ministru al Dezvoltarii Economice, Luigi di Maio, iar sprijinul economic, un tip de venit minim garantat, urmeaza sa fie acordat in urma adoptarii unui decret care va fi publicat,…

- Modificarile Codului rutier din Italia au afectat mii de romani care dețin autoturisme inmatriculate in Romania. Noile reguli rutiere interzic persoanelor care au rezidența in Italia sa circule mai mult de 60 de zile cu un vehicul inmatriculat in strainatate, presa italiana relatand cazuri in care…

- Sub 50% dintre romani mai cred ca apartenența la Uniunea Europeana este un lucru benefic pentru ei. Totuși, doua treimi din populație crede totuși ca Romania a beneficiat de pe urma statului de membru UE, arata rezultatele unui Eurobarometru realizat de Parlamentul European. Scadere puternica Doar 49%…

- Dupa greva de avertizare de doua ore ce a avut loc azi, sindicaliștii amenința ca de luni, 19 noiembrie, situația se va inrautați. Daca nu vor primi raspuns pozitiv la solicitari, vor face greva generala. Negocierile privind contractul colectiv de munca ale angajaților Metrorex au inceput cu mai mult…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) saluta inițiativa Ambasadei Romaniei in Republica Federala Germania de a promova conceptul retelelor socio-profesionale formate din romani care iși deruleaza activitatea pe teritoriul statului german, ca modalitate de a incuraja coeziunea și dezvoltarea…

- Nicolae Stanciu (25 de ani) pare ca s-a urcat deja intr-un avion cu destinatia Milano, dupa ultimele "dezvaluiri" aparute miercuri dimineata, dar adevarul este cu totul si cu totul altul: mijlocasul ofensiv al Spartei Praga nu e dorit de niciunul dintre granzii din capitala Italiei,...

- Financial Times: Erdogan amenința cu dezvaluiri "complete" despre moartea lui Khashoggi ● Les Echos: Franța reia asaltul privind taxarea Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) ● The Times: Trump se va retrage din tratatul nuclear ● Le Figaro: Brexit: sute de mii de manifestanți pentru un al doilea referendum.…

- Romanii care locuiesc in Italia de cel putin 10 ani vor primi 780 de euro de la statul italian. Vezi care sunt conditiile Romanii rezidenti in Italia de cel putin 10 ani de zile vor primi de la stat 780 de euro dupa ce liderul formatiunii populiste Miscarea Cinci Stele (M5S), Luigi Di Maio, vicepremier…