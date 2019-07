Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu reglementarile UE privind ajutoarele de stat, planurile Romaniei de a acorda un ajutor de investitii in valoare de 27,4 milioane de euro Portului Galati, cel mai mare port fluvial al tarii, se arata intr-un comunicat al executivului comunitar.…

- Compania Naționala de Investiții (CNI) va construi 150 de baze sportive și alte 125 de terenuri de dimensiuni mici pe teritoriul Romaniei. Costul total este de 200 de milioane de euro, anunța Gica Popescu. „Doua tipuri de baze care vor fi construite in localitatile din Romania. Primele sunt de Tip 1.…

- Startup-ul polonez care și-a propus sa devina un Booking.com al serviciilor de sanatate a obținut investiții în valoare de aproape 90 de milioane de dolari. Platforma care ajuta pacienții sa își gaseasca online medici potriviți - DocPlanner - s-a extins rapid in mai multe țari, inclusiv…

- Comisia Europeana a propus miercuri un sprijin in valoare de 293,5 milioane euro de la Fondul de solidaritate al UE pentru Austria, Italia si Romania, ca urmare a dezastrelor naturale care au avut loc in 2018, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, informeaza Agerpres.ro.Citește…

- Guvernul a aprobat ieri indicatorii tehnico-economici ai investitiei, ceea ce deschide drumul pentru intocmirea si inaintarea solicitarii de fonduri la Comisia Europeana. Executivul are in plan construirea a trei spitale regionale la Iasi, Cluj si Craiova. Fiecare spital are o valoare estimata de 500…

- Bruxelles a aplicat anumite corecții financiare, deoarece APIA nu și-a actualizat ani la rând softul de declarații (ICAS) în baza carora se fac plațile catre agricultori depașind astfel standardele europene. Ministerul de Finanțe este obligat astfel sa ramburseze nu mai puțin de 80 de…

- Romania a pierdut la Curtea de Justitie a UE un proces cu Comisia Europeana din cauza ca a contestat prea tarziu la instanta europeana o decizie pronuntata initial de Comisie in iunie 2018. E vorba de corectii financiare aplicate de Bruxelles din cauza ca APIA, aflata in subordinea Ministerului…