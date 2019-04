Ajutor de somaj 2019. De la ce varsta pot tinerii sa beneficieze de indemnizatia de somaj. Acte necesare Pentru a primi ajutorul de somaj, tinerii trebuie sa se inregistreze la agentia de ocupare a fortei de munca din raza careia isi au domiciliul, in maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii. Indemnizatia de somaj se acorda dupa 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioada in care absolventul beneficiaza de servicii gratuite de consiliere profesionala, in vederea angajarii. Conditiile pe care o persoana trebuie sa le indeplineasca, cumulativ, pentru a obtine calitatea de somer: a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

