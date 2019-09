Ajutor de minimis pentru apicultorii afectaţi de fenomene hidrometeorologice nefavorabile Guvernul a aprobat in sedinta de joi o Hotarare prin care se instituie schema de „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol”, prin care apicultorii vor primi un sprjin de 20 lei pentru o familie de albine. Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

- Masura se instituie intrucat familiile de albine nu au putut sa beneficieze de hrana suficienta, din cauza diminuarii timpului pentru cules, precum si a cantitatii mici de polen si nectar, se arata intr-un comunicat emis marti de Ministerul Agriculturii. "Sprijinul financiar reprezentand ajutor de minimis…

