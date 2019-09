Ajutor de la stat pentru motorină. Ce categorie de români va primi bani pentru combustibil Surpriza pentru romanii care practica agricultura. Aceștia vor primi bani pentru motorina. Oficialii au anunțat ca bugetul a fost majorat și o anumita categorie de romani va primi mai mulți bani. In prezent, sprijinul financiar pesntru oameni este de 1,7964 lei/litru motorina. Astfel ca, vineri, 20 septembrie, Ministerul Agriculturii a anunțat detalii despre proiectul de act normativ ce crește suma alocata pentru plata ajutorului de la stat in anul 2019 de la 580 de milioane de lei la 589.6 milioane de lei, pentru a se asigura resursele necesare plații ajutorului de stat pentru perioadei aprilie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

