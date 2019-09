Stiri pe aceeasi tema

- Fondul European de Dezvoltare Rurala (FEDR) investeste 363,3 milioane de euro pentru construirea unui pod peste Dunare in orasul Braila, a anuntat luni Comisia Europeana, care precizeaza ca proiectul implica, de asemenea, construirea unor drumuri de legatura pentru a imbunatati conexiunile de transport…

- Uniunea Europeana incearca de cativa ani sa gaseasca un raspuns comun la valul de migranti care incearca sa ajunga in Europa prin traversarea deseori periculoasa a Mediteranei centrale, venind dinspre nordul Africii.In trecut, Italia a preluat majoritatea migrantilor sositi pe mare, dar…

- Potrivit sursei citate, principalii parteneri de relatii internationale ai judetului Alba in perioada ianuarie - martie, dupa ponderea in valoarea totala a exporturilor si importurilor, au fost Germania (69,9%), Italia (8,2%) si Ungaria (5,5%), respectiv Germania (63,7%), Ungaria (7,9%) si Austria…

- Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu reglementarile UE privind ajutoarele de stat, planurile Romaniei de a acorda un ajutor de investitii in valoare de 27,4 milioane de euro Portului Galati, cel mai mare port fluvial al tarii, se arata intr-un comunicat al executivului comunitar.…

- Peste 200 de proiecte pe fonduri europene are Timișul in acest exercițiu financiar, in valoare de 4,7 miliarde de lei. „Timișul are 211 proiecte publice și private. Județul Timiș este unul dintre cele mai importante in ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Valoarea fondurilor…

- Detaliile au fost oferite pe durata vizitei pe care ministrul Ioan Denes, insotit de directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihailescu, a efectuat-o, miercuri, in judetul Prahova.Potrivit sursei citate, pe domeniul Paduri, printre alte investitii, MAP, prin RNP Romsilva, are in vedere…

- Consiliul Judetean Suceava a aprobat, astazi, o hotarare pentru repartizarea catre primariile din județ a 28,492 milioane de lei. Suma reprezinta Fondul la dispoziția Consiliului Județan Suceava pentru anul 2019. Proiectul a fost aprobat cu voturile pentru din partea consilierilor județeni ai PNL Suceava.…

- Banca Centrala Europeana este îngrijorata de evolutia economiei si încearca sa combata riscurile de înrautatire. Astfel, la reuniunea liderilor de la Vilnius, Mario Draghi anunta ca BCE amâna cu cel putin sase luni indicele politicii monetare (forward guidance): acum prevede…