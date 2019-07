Stiri pe aceeasi tema

- Pensia medie lunara (determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurari sociale, invaliditate, urmaș etc.- platite de casele de pensii) a fost de 1.227 lei in primul trimestru din 2019, in creṣtere cu 0,3% faṭa de trimestrul precedent. Pensia medie de…

- Cei afectati de inundatii si vijelii vor fi sprijiniti de Stat. Potrivit Institutiei Prefectului Maramures, ajutoarele de urgenta vor fi acordate pentru ajutorarea familiilor sau persoanelor afectate de intemperiile acestui an. Astfel, Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita…

