Ajutoare pentru familiile din doua localitati afectate de tornada din Calarasi Guvernul ii ajuta pe oamenii din cele doua comune din judetul Calarasi care au fost pagubiti de furia naturii, mai exact de tornada abatuta zilele trecute asupra celor doua localitati. Un anunt in acest sens a facut chiar premierul, in prima parte a reuniunii Guvernului, din aceasta dupa-amiaza. “In sedinta de astazi, vom acorda ajutoare […] Ajutoare pentru familiile din doua localitati afectate de tornada din Calarasi is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

