Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anuntat faptul ca Guvernul urmeaza sa adopte, miercuri, un set de facilitati pentru a incuraja companiile sa-si plateasca obligatiile bugetare restante. Masura se aplica atat pentru companiile cu capital privat, mixt sau de stat cat si pentru unitatile administrativ teritoriale.…

- "Am alocat suma de 140.000 de lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Teleorman, pentru acordarea unor ajutoare financiare catre trei comune din judet, in vederea punerii in aplicare a planului suplimentar de masuri pentru combaterea pestei porcine africane", a declarat…

- Presedintele CJ, Alexandru Oprea a tinut sa faca cateva precizari la modul in care urmeaza a fi repartizate unitatilor administrativ-teritoriale sumele din impozitul pe venit, aflate la dispozitia Consiliului Judetean Dambovita, si asta pentru ca au aparut in spatiul public tot felul de informatii.…

- "AOR, cu un an si jumatate in urma, a primit cu incredere si multe sperante numirea domniei voastre in fruntea Ministerului Finantelor Publice, dar satisfactia colaborarii pe care ne-ati oferit-o este una care ne-a scazut acel entuziasm al inceputului, pe intreaga perioada parcursa din ianuarie 2018…

- Ajutoare financiare pentru combaterea pestei porcine africane in Politic / on 11/07/2019 at 09:31 / Consiliul Județean Teleorman, intrunit luni, 8 iulie, in ședința extraordinara, a aprobat proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 105.000 lei din fondul de rezerva bugetara la dispoziția instituției,…

- Porcul mort saptamana trecuta la Bascov, in judetul Arges, avea pesta porcina africana. Au confirmat-o analizerle de laborator efectuate de Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti, sosite la patru zile distanta. Miercuri a fost convocata o sedinta a Centrului Local de Combaterea a Bolilor…

- Alegeri europarlamentare 26 mai 2019. Tot ce ai de facut este sa completezi un formular, cu datele tale din cartea de identitate: CNP și nume de familie. Apoi, trebuie sa introduci un cod de siguranța, format din doua cuvinte, care trebuie sa fie separate de un spatiu. Alegeri europarlamentare…

- "Este foarte important ca s-a aprobat acest fond de solidaritate. Dupa cum stiti, am avut anul trecut inundatii, am avut seceta, am avut calamitati si Guvernul Romaniei a facut aceasta solicitare pe baza documentelor depuse de catre unitatile administrativ-teritoriale. Eu, in primul rand, apreciez…