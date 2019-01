Ajutoare de la primărie. Dan Cristian Popescu: ”Sunt mulți milionari care beneficiază” Cateva sute de familii beneficiaza de ajutor de la primaria Sectorului 2, ne spune D.C. Popescu. Iar banii aceștia se dau pe o perioada de opt ani: ”Pot sa ințeleg o urgența, 1, 2, 3 ani, dar daca mergem catre opt ani aia nu mai e urgența! Vorbim despre o plata electorala. Oamenii trebuie sa fie mai responsabili, sa se aștepte și la lucruri mai puțin placute, sa-și ia anumite masuri și sa caute soluții alternative cand au o anumita problema, nu sa le acoram bani publici pe care-i luam de la toata lumea. Cred ca exista aceasta solidaritate de a ajuta din banii tuturor o anumita persoana,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au protestat, sambata, in fata Spitalului Judetean de Urgenta din Valcea, dupa ce un copil in varsta de un an a fost transferat prea tarziu la Bucuresti, acesta fiind in coma. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca se fac verificari si nu exclude o plangere...

- Aproximativ 70 de oameni s-au adunat, sambata, in fata Spitalului Judetean de Urgenta din Ramnicu Valcea, pentru a le cere medicilor de la Pediatrie și conducerii spitalului sa raspunda pentru copilul de un an, internat o zi, care a ajuns in moarte cerebrala la Bucuresti. Pe 3 ianuarie, copilul a fost…

- Persoanele fara adapost din Cugir beneficiaza de un acoperis deasupra capului si in aceasta iarna. Primaria orasului Cugir, prin Serviciul Public de Asistenta Sociala (SPAS), cu sprijinul Poliției Locale a avut in vedere folosirea locatiei unde cei trei oameni ai strazii (frații Muntean – cunoscuți…

- Desi municipalitatea plateste cele mai mari facturi la salubritate din ultimii cinci ani, lucratorii de la Rosal Ploiesti s-au aflat timp de doua zile in greva, intrucat nu si-au mai primit salariile de doua luni. Oamenii s-au strans in curtea garajului dupa ce au aflat ca angajatii Rosal…

- Flavius Buzila, solistul trupei Hara, și promotorul proiectului ”100 pentru România”, spune ca nu a fost greu sa adune pe scena numele ”grele” ale rock -ului românesc din ultimii 40 de ani. Flavius a gândit turneul național…

- Primaria si Consiliul local al comunei Farau din Alba incearca sa recupereze de la Inspectoratul de Politie al Judetului Alba banii acordati in urma cu sapte ai pentru acoperirea unor cheltuieli cu carburantul autoturismului postului de politie.

- O fetița de doar o luna, din comuna vranceana Naruja, a fost transportata de urgența la Spitalul „Bagdasar Arseni” din Bucuresti, dupa ce a fost scapata din brate de unul dintre parinti. Polițiștii au demarat o ancheta și fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa. Bebelușul a ajuns la Unitatea…

- Polițiștii din Capitala au anunțat ca au primit un apel in care a fost sesizat faptul ca un barbat a intrat, astazi, cu un obiect ascuțit intr-o banca din Sectorul 3 din București și a cerut banii din casierie. Funcționarii, insa, au fost vigilenți și au apasat butonul de panica, iar barbatul a fugit.…