- Guvernul a aprobat, miercuri, acordarea de ajutoare de urgenta in valoare de peste 860 de milioane pentru populatia afectata de inundatii din judetele Buzau, Dambovita, Prahova, Teleorman si Valcea. Ajutoarele constau in materiale de constructii si pentru reparat case, constructii modulate, paturi,…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, in timpul vizitei sale in judetul Dambovita, ca s-a deplasat in urma cu o zi la lacul de acumulare de la Suhaia, judetul Teleorman, acolo unde apele se revarsa peste digul de protectie, si ca "situatia este critica", dar este tinuta sub…

- COD GALBEN - In intervalul 28.03.2018 ora 12:00 – 29.03.2018 ora 16:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Drincea (judetul Mehedinti), Desnatui (judetele Mehedinti si Dolj), Motru – afluenti bazin inferior, Jiu – bazin aferent sectorului aval S. H. Rovinari – S.H. Podari (județele Gorj,…

- Pericol de inundații pentru 11 județe din Romania! Hidrologii au emis o avertizare de cod galben de inundații pe rauri, pentru județele: Constanța, Tulcea, Buzau, Giurgiu, Dambovița, Argeș, Teleorman, Pșt. Valcea, Dolj și Mehedenți.

- Hidrologii au instituit duminica un Cod Galben de inundatii, valabil de luni de la ora 12.00 pana miercuri la ora 18.00, pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Constanta si Tulcea. Codul Galben vizeaza ...

- Autostrada A2 este inchisa Meteorologii au actualizat vineri dimineata avertizarile cod portocaliu si cod galben de ninsori abundente, viscol si vreme deosebit de rece, fiind restrans numarul judetelor aflate sub cod portocaliu. Astfel, pana la ora 15.00, sunt sunt avertizare cod portocaliu Capitala…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea spune, referitor la faptul ca in Sectorul 5 au fost deschise vineri toate unitatile de invatamant, insa fara sa se tina cursuri, ca decizia initiala luata de comun acord cu primariile si cu Inspectoratul Scolar era ca fiecare sector sa deschida o singura gradinita pentru…

- Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor școlare in 38 de unitați de invațamant din urmatoarele județe: Argeș (19), Braila (4), Vrancea (4), Galați (3), Vaslui (3), Mehedinți (2), Alba (2) și Valcea (1). Informațiile au fost furnizate de inspectoratele școlare județene…

- Cursurile scolare vor fi suspendate vineri integral, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, in judetele Giurgiu, Dambovita, Prahova, Teleorman, Buzau, Dolj, Calarasi, Ilfov, Olt si in municipiul Bucuresti.

- Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, viscol si vizibilitate scazuta. In Bucuresti si in zece judete, autoritatile au suspendat cursurile, iar CFR anunta ca 18 trenuri care circulau din Bucuresti catre Constanta…

- CFR a anuntat ca vineri sunt anulate 18 trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta sau Tulcea si intre Slobozia si Ciulnita, din cauza conditiilor meteo. Lista trenurilor anulate. In plus, pana la ora 20.00, este cod galben de ger in Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumatatea…

- Incepand de joi seara, de la ora 23.00 si pana vineri, 23 martie, ora 15.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, temporar viscol si vizibilitate scazuta. Codul portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent,…

- Incepand de joi de la ora 15:00, pana vineri la ora 20:00, judetele Timis, Hunedoara, Alba, Sibiu, Valcea, Brasov, Covasna, Arges (partial), Dambovita (partial), Prahova (partial), Buzau (partial), Bacau, Vrancea, Vaslui, Galati si Constanta se vor afla sub avertizare Cod galben de ninsori insemnate…

- Cod portocaliu de polei in București și zece județe, pe 18 martie. Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) au emis duminica, o noua atentionare nowcasting Cod portocaliu pentru depuneri semnificative d epolei, valabila pe durata urmatoarelor ore in Bucuresti si in zece judete. Astfel, pana la…

- In functie de severitatea fenomenelor meteorologice, exista posibilitatea inchiderii unor sectoare de drumuri nationale si autostrazi, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis Cod portocaliu de polei pana la ora 18:00, in Bucuresti si in localitati din judetele Ialomita, Prahova,…

- "Din pacate, avem situatii dificile produse de inundatii. Inca de azi-noapte, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, este in localitatea Capeni, unde avem o mare problema, si unde a inspectat, la fata locului, digul aflat sub presiunea apelor. Impreuna cu autoritatile locale si efectivele Ministerului…

- Inundatiile au afectate 71 de localitati din 15 judete (Arges, Brasov, Buzau, Calarasi, Covasna, Dolj, Dambovita, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mures, Prahova, Olt, Teleorman, Vaslui) si municipiul Bucuresti, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. In localitatea Homorod ...

- In contextul avertizarilor hidrologice de Cod Galben si Portocaliu, pe principalele cursuri de rauri, precum si a avertizarii recente de nowcasting Cod Rosu pentru bazinele hidrografice Homorodul Mic si Homorodul Mare, din judetele Harghita si Brasov, valabila pana in aceasta seara la ora 24.00, Ministerul…

- Cod galben de inundații locale și creșteri de debite, cu posibile depașiri ale cotelor de aparare, pe raurile Putna și Rm. Sarat, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). Avertizarea, de cod galben, este valabila pana maine, la ora 22.00. „Scurgeri…

- Topirea brusca a stratului de zapada si cresterea nivelului panzei freatice au afectat, in ultimele 24 de ore, 33 localitati din 10 judete Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea .Au fost afectate 31 case, 209 curti, 95 anexe gospodaresti, 689 fantani, un…

- Codurile de ninsori, viscol si ger se prelungesc ANM a actualizat Codurile portocaliu si galben de ninsori, viscol si ger. Miercuri, în intervalul 11:00 - 20:00, va fi în vigoare Codul portocaliu de vânt puternic si ninsoare puternic viscolita în sase judete,…

- Meteorologii au emis cod galben de vant in mai multe județe din țara, valabine pana in seara zilei de miercuri. Astfel, in zonele de munte ale județelor Buzau, Prahova, Dambovița și Argeș, pana la ora 19:00 se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 90 – 100 km/h. In județul Hunedoara…

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de vant puternic in zona montana din sapte judete, unde intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140 de kilometri la ora. Alte 16 judete sunt sub cod galben de viscol, pana sambata seara. Potrivit avertizarii transmise de Administratia…

- Pana pe 22 ianuarie, ora 22:00, precipitatiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice, si vor cuprinde cea mai mare parte a tarii. In jumatatea de sud a tarii si in zona montana se vor cumula cantitati de apa de 10-15 l/mp si izolat, indeosebi in Dobrogea, 30-35 l/mp. Pana…

- Meteorologii au emis o noua atenționare cod galben de ninsori și vânt pentru mai multe județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii. Duminica, de la ora 20.00, pâna luni, la ora 11.00, în județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea, și în zona de…

- Cod galben de ninsori și viscol, in intervalul 21-22 ianuarie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare meteorologica de vreme rea. Potrivit meteorologilor, un nou val de ninsori abundente si ger va afecta Romania Potrivit ANM, in intervalul 21 ianuarie, ora 16:00…