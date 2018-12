Seara de 19 decembrie figureaza in Calendarul popular ca sarbatoare, Ajunul Ignatului. In aceasta zi se fierbea grau, iar capul familiei il tamaia și il binecuvanta. Din grau mancau toți ai casei și ce ramanea se dadea dimineața la pasari. In ziua aceasta, daca intra cineva in casa, e poftit cu tot dinadinsul sa șada, ca sa cloceasca bine cloștile. Prin unele zone, in ajunul Ignatului se ținea post negru, fara paine și apa, ca vara sa aiba norocul de a gasi cuiburi de pasari prin copaci. In seara de Ignat se lua un dovleac, i se taia coada si se pastra; se spunea ca e bun pentru leac de bube dulci…