- Meteorologii au emis cod galben de ninsori si viscol, care a intrat in vigoare duminica noapte, la ora 2:00 si este valabil pana luni seara, la 21:00. Atentionarea vizeaza aproape jumatate din tara, unde vor fi precipitatii, iar vantul va sufla cu...

- Frigul patrunzator pune stapinire pe Romania in urmatoarele saptamani, cand valorile termice vor fi sub mediile multianuale ale perioadei. Pana pe 17 decembrie, cantitatile de precipitatii vor fi excedentare in prima parte a intervalului si usor deficitare catre jumatatea lunii decembrie, releva prognoza…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru saptamana 19-25 noiembrie. Vremea anunța recorduri de ninsori in luna noiembrie și ger extrem. Sunt prognozate zapezi insemnate cantitativ. Cele mai mari ninsori din sudul țarii, in luna noiembrie, din ultimii 20 de ani!Potrivit ANM, in saptamana 19-25…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod galben, pentru 30 de judete si Capitala, care intra in vigoare duminica, la ora 22.00, si sunt valabile pana luni seara. In aceasta perioada se vor inregistra ninsori, apoi lapovita si ploaie.

- Meteorologii ANM au emis avertizari cod portocaliu si cod galben pentru toata tara. Potrivit ANM, de miercuri de la pranz, vor fi rafale puternice ale vantului de pana la 90km/h in sase judete din sudul tarii. De asemenea, la munte va ninge viscolit. Vremea se schimba radical si in Bucuresti. Dupa zilele…

- Meteorologii ANM anunta prima ninsoare la munte, cu posibilitatea de formare a unui strat de zapada de 15 centimetri. Vremea va continua sa se raceasca ușor, iar valorile termice diurne vor fi mai scazute decat cele normale la aceasta data, in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime se vor…

- Prognoza meteo anunta temperaturi tot mai scazute sambata, duminica și saptamana viitoare. Potrivit estimarilor facute de meteorologi, iarna isi intra in drepturi. Astfel, duminica, sunt anunțate posibile ninsori la munte, iar joi, 25 octombrie, primele ninsori și in zonele de șes. Meteorologii anunta…

- Meteorologii au vești sumbre pentru urmatoarea perioada. Daca in Romania iarna se va așterne inca din luna decembrie și va sta pana in luna martie, cand sunt prognozate episoade de ger și de viscol, in Marea Britanie, meteorologii se așteapta la cea mai grea iarna dintotdeauna.