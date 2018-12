Stiri pe aceeasi tema

- Romania TV a pregatit un program special de Revelion, cu zeci de invitati. De fapt, invitatii pe care ii vedeti de obicei in studiou - politicieni, analisti, jurnalisti - se prezinta in aceasta noapte intr-o postura ceva mai lejera: s-au transformat toti in interpreti de muzica si dansatori.…

- AJUNUL ANULUI NOU. In noaptea dintre ani și pe 1 ianuarie nu se plange. Tradiția spune ca aceia care plang in prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste. Oamenii obișnuiesc ca la cumpana dintre ani sa lase toate ușile și ferestrele deschise pentru ca anul vechi sa plece imediat…

- Noaptea de Revelion este plina de tradiții, obiceiuri și superstiții vechi de sute de ani, iar unele dintre acestea au chiar mai bine de un mileniu. In timp ce unele au legatura cu produsele pe care trebuie sa le ai pe masa la petrecere și din care e bine sa te infrupți chiar in primele minute din Noul…

- Preziua Ajunului sau, mai bine spus, ajunul Ajunului, 23 decembrie, deschidea in satele de altadata un ciclu de trei zile de sarbatoare, intre 23 și 25 decembrie, de o deosebita importanța pentru calendarul agricol. Primele doua zile abundau in practici prin care se incerca influențarea recoltei viitoare.…

- Credinciosii il praznuiesc, vineri, pe Sfantul Apostol Andrei, crestinatorul neamului romanesc. Ziua de 30 noiembrie este, totodata, sarbatoare bisericeasca nationala, conform news.ro.Noaptea din ajun este asociata in popor cu obiceiuri precrestine, precum aparitia strigoilor, farmece, ghicirea…

- Sunt multe traditii si superstitii legate de Sfantul Andrei, scrie stirileprotv.ro. Cele mai multe au legatura cu revolta, cu maritisul, dar si cu protectia impotriva spiritelor rele care bantuie printre cei vii. Tot acum se crede ca lupii incep sa vorbeasca cu grai de om si spun lucruri ingrozitoare,…

- Halloween este sarbatorit in noaptea de 31 octombrie in spațiile de limba engleza, dar in toate colțurile lumii exista obiceiuri legate de celebrarea stramoșilor cu ritualuri colorate care aduna comunitatea in aceasta perioada, scrie Mediafax.Halloween (o abreviere pentru "All Hallows' Evening")…