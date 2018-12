Ajunul Anului Nou. Cum să aranjezi festiv masa de Revelion Cand vine vorba despre planificarea unei petreceri, astfel de detalii pot fi destul de dificil de pus in practica si, adesea, ne dam seama de existenta lor in ultima clipa. Daca ai ramas in pana de idei in ce priveste decorarea, stai fara grija, avem noi cateva sfaturi despre aranjarea mesei de Revelion: Pastreaza totul simplu Daca ai ramas in pana de idei in ce priveste decorarea, stai fara grija, avem noi cateva sfaturi despre aranjarea mesei detotul O masa incarcata poate distrage atentia oaspetilor de la mancarurile gatite de tine. Asta ca sa nu mai spunem ca poate face dificila conversatia intre comeseni. Nu aglomera masa, iar, daca simti ca ai supra-decorat-o, poti inlatura unele elemente chiar inainte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

