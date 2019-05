Stiri pe aceeasi tema

- Acoperișul unui bloc a cazut pe doua mașini, iar cațiva copaci au fost doborați la pamant, sambata, la Timișoara, in urma unei furtuni, pompierii intervenind pentru inlaturarea lor. Pompierii timișeni au intervenit pe str. Mareșal Constantin Prezan, la acoperișul unui bloc, și pentru degajarea mai multor…

- Sezonul Romania-Franta aduce o editie specialǎ a Festivalului de Film Francez! Editia cu numǎrul 23 ajunge la Iași in perioada 11-14 mai, cu o invitatie de week-end la Institutul Francez, urmatǎ de o serie de proiectii de inceput de sǎptǎmanǎ care mai de care mai colorate de poveste la Ateneul National…

- Martonne este cunoscut pentru rolul pe care l-a jucat in cadrul Conferinței de Pace de la Paris (1919 – 1920), trasand granițele Romaniei, de dupa Primul Razboi Mondial. Granița romano-maghiara de azi este opera lui Emmanuel de Martonne, cel care a conceput principiul viabilitații, conform…

- Sindicalistii Sanitas picheteaza, miercuri, sediul Ministerului Muncii, iar seria protestelor anuntate deja prevede si un miting de amploare in luna aprilie. Saptamana trecuta, 280 de sindicalisti au pichetat Ministerul Sanatatii, iar dupa intalnirea cu ministrul Sorina Pintea au transmis ca apreciaza…

- In extremitatea nord-estica a meleagurilor carasene, aproape de granita cu judetul Hunedoara, intr-o zona de o rara frumusete aflata pe drumul dintre Caransebes si Hateg, se afla o comuna alcatuita din patru sate, unde poluarea e un cuvant aproape necunoscut. La granita dintre Banat si Ardeal Satele…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul General al Poliției Romane, desfașoara 98 de percheziții, in 22 de județe și in Capitala.Perchezițiile au loc pe raza municipiului…

- Peste 150 de membri ai Federatiei Sanitas, printre care și reprezentanți din județul Cluj, protesteaza miercuri in fata Ministerului Sanatatii, nemultumiti de efectele OUG 114/2018 si ale Legii 153/2017 asupra celor care activeaza in domeniul sanatatii, asistentei sociale si medicinei scolare, scrie…

- Angajații ANAF au ieșit pe holurile instituțiilor nemulțumite de proiectului de lege privind reorganizarea structurilor regionale. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul ca reorganizarea nu va imbunatați activitatea ci va crea disfuncționalitați, se vor pierde locuri de munca, iar costurile pentru reinființarea…