Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ghița spune cum a plecat George Maior de la șefia SRI! Acesta nu a demisionat, așa cum a spus chiar el in mai multe ocazii, ci i s-a cerut sa demisioneze chiar de catre președintele Klaus Iohannis. Conform lui Ghița, Iohannis a fost suparat ca Toni Grebla, care era judecator la CCR in acel…

- Asociatia Studentilor si Elevilor Basarabeni (ASEB) a sarbatorit, marti, cei 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania participand la sedinta solemna organizata in Parlamentul Romaniei, iar presedintele fondator al asociatiei i-a inmanat presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, un certificat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a justificat miercuri decizia de a-l felicita, in pofida sfaturilor consilierilor prezidentiali, pe omologul sau rus, Vladimir Putin, liderul de la Casa Alba criticand dur "presa stirilor false" care "a innebunit" ca el nu l-a "insultat" pe seful statului rus.

- Sebastian Ghița susține ca procurorii DNA de la Ploiesti, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au facut dosare pe probe false pentru oamenii politici pentru ca apoi sa le poata impune numiri in funcții cheie. Ghița susține ca exista inregistrari cu procurorii de la Ploiesti care faceau șantaj prin dosare…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a spus ca multe critici la adresa lui pornesc de la faptul ca sunt persoane care ii vor locul la sefia filialei. Pe de alta parte, si adversarii il vor plecat, spune Carciumaru, pentru...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL sustine unirea si ca Romania este pregatita pentru realizarea acesteia, insa trebuie sa existe o vointa exprimata in Republica Moldova

- Prezent la Conferinta teritoriala de alegeri a filialei Olt a ALDE, Calin Popescu Tariceanu le-a cerut colegilor sai sa nu uite sa faca politica, observand ca multi dintre acestia ”o deosebita aplecare spre partea administrativa a guvernarii”. ”Sunt prost informați.” Apel spre latura politica…

- Fostul deputat PSD Sebastian Ghita a reluat joi seara relatarile cu privire la procurorul – sef al DNA Laura Codruta Kovesi si la petrecerile la care el sustine ca participau, el sustinand ca a cunoscut-o fie la 1 decembrie, fie la ziua SRI si ca aceasta venea foarte greu la intalniri fara fostul adjunct…

- Președintele comisiei de cultura și mass-media din Camera Deputaților, Gigel Știrbu (PNL), a transmis o scrisoare directorului TVR Doina Gradea, in care a invitat-o pe aceasta la audieri in comisie pe tema difuzarii de catre TVR, miercuri seara, a interviului cu Sebastian Ghița, aflat in Serbia.

- Presedintele comisiei de Cultura din Parlament, Gigel Stirbu, i-a cerut joi directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, sa fie prezent la comisia de Cultura pentru o audiere privind interviul cu Sebastian Ghita difuzat de TVR 1. In motivarea emisa de Comisie se arata ca televiziunea publica…

- Doina Gradea, directorul general interimar al Televiziunii Romane, va fi audiata in Parlament pe data de 20 martie, la ora 12, cu privire la decizia de difuzare la TVR a interviului cu Sebastian Ghita. USR susține ca șefa TVR trebuie sa explice contribuabililor cum a fost servit interesul public prin…

- Presedintele comisiei de cultura si mass-media din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), a transmis o scrisoare directorului TVR Doina Gradea, in care o invita pe aceasta la audieri in comisie pe tema difuzarii de catre TVR, miercuri seara, a unui interviu cu Sebastian Ghita, aflat in Serbia, pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a referit luni la protestele anuntate de sindicalistii din sanatate, nemultumiti de salarizarea personalului medical.Citeste si: ULTIMA ORA- Deciziile luate de Tudorel Toader dupa scandalul din Justitie, anuntate la ora 17 "Noi am promis in campanie…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca in locul actualului sef al statului, ar fi abordat subiectul aducerii in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita din Serbia in cadrul intrevederii pe care Klaus Iohannis a avut-o recent cu presedintele sarb, Aleksandar Vucic, la Bucuresti.…

- Marian Neacsu, secretar general al PSD, a declarat, luni, legat de votul din Congresul PSD privind Conventia Nationala pentru presedintia Consiliului European, ca PSD va sustine un roman, indiferent de unde este, raspunzand la o intrebare daca l-ar sustine pe Klaus Iohannis.

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Mike Pompeo, directorul CIA, a aparat decizia lui Trump de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, spunand ca presedintele intelege riscurile, scrie BBC, conform news.ro.Trump „nu face acest lucru pentru teatru, se duce acolo sa rezolve o problema” a declarat seful agentiei de spionaj…

- Presedintele ALDE Gorj, Dian Popescu, si angajat al Ministerului Energiei, este de parere ca Fondul Proprietatea pune in pericol relatia Complexului Energetic Oltenia cu sistemul bancar. Seful Fondului Proprietatea declara recent ca producatorul de curent electric din Gorj are o situatie economica precara,…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Presedintele american Donald Trump asigura: Casa Alba functioneaza ca o masinarie bine unsa, relateaza France Presse. Potrivit celui de-al 45-lea presedinte al SUA, cascada de plecari din cadrul echipei sale apropiate nu reprezinta decat un semn de functionare normala in West Wing, (Aripa de Vest),…

- PDM pledeaza pentru un candidat unic al partidelor proeuropene la alegerile pentru functia de primar al Capitalei. Presedintele formatiunii, Vlad Plahotniuc, a declarat astazi ca democratii nu vor veni cu o candidatura proprie, desi PDM are sanse destul de mari sa castige aceste

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va ridica discutii in Parlament cu privire la orele suplimentare ale lucratorilor MAI. In loc sa fie compensate cu timp liber, Dragnea sustine ca acestea ar trebui sa fie platite.

- Buzaul va avea la Congresul Extraordinar al PSD de la Sala Palatului una dintre cele mai numeroase delegații din țara. In delegație se vor afla pe langa parlamentari, președintele Consiliului Județean și cei doi vicepreședinți, primarii de municipii și viceprimarii, șefii de organizații, primari din…

- Procurorul Mircea Negulescu iese la rampa dupa inregistrarile facute publice de Sebastian Ghița. Acesta susține intr-un interviu pentru Revista Kamikaze ca „aceste inregistrari nu vor face niciodata deliciul telespectatorilor, putand fi utilizate, cel mult, in cazul unor eventuale proceduri judiciare,…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, vineri, ca va continua atat el, cat si colegii sai de partid, sa protesteze in strada, alaturi de cei care sustin DNA, informeaza Agerpres. “De cate ori sunt in Sibiu, voi participa si ...

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, ''ar rezolva instantaneu'' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nu dorește sa colaboreze cu președintele Klaus Iohannis pe tema justiției, pentru ca el nu are atribuții pe acest domeniu.”Nu vreau sa colaborez cu președintele pe tema justiției, pentru ca eu nu am atribuții aici. Eu am cerut aceasta discuție de…

- PSD se pregateste de un Congres Extraordinar in luna martie. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca acesta va fi organizat pe 10 sau pe 17 martie.Tematica congresului nu este inca definitivata, dar se ia in calcul eventualitatea organizarii unor alegeri pentru vicepresedinti. Redefinirea si…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat joi ca o sustine pe Laura Codruta Kovesi la conducerea DNA, dupa o declaratie evaziva facuta in urma cu doua zile, cand s-a declarat "foarte convins ca DNA nu depinde de o singura persoana" si ca nu doreste sa vorbeasca despre "oameni individuali, despre staruri".

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca formatiunea sa sustine in continuare activitatea DNA si pe Laura Codruta Kovesi la conducerea acestei institutii. "Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce priveste revocarea, evident ca…

- Spune ca a venit din anul 2030 si chiar a trecut un test de detectare a minciunilor, dupa ce a afirmat ca Donald Trump va fi reales, iar inteligenta artificiala va prelua puterea asupra lumii. Noah spune ca si-a riscat viata pentru a calatori inapoi in timp. Barbatul zice ca a venit pentru a le spune…

- Jurnalistul Sorina Matei vine cu un nou atac dur. De data aceasta, in colimator au intrat atat Laura Codruta Kovesi, cat si fostul deputat PSD, Sebastian Ghita. Jurnalistul sustine ca justitia trebuie infaptuita de procurori profesionisti, nu cu infractori. "O institutie ca DNA nu poate fi condusa…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca are mare incredere ca CSM si Inspectia Judiciara vor reusi sa lamureasca adevarul despre informatiile care au aparut recent in spatiul public despre DNA. "Eu am sentimentul ca ne aflam intr-un film gen 'Caracatita', in care persoane inculpate…

- Președintele susține ca cele mai grele perioade din istoria Republicii Moldova au fost legate anume de asemenea tendințe aparute in societate. „Poate cineva intenționat provoaca acest lucru? Poate celor de la guvernare le este convenabil un astfel de scenariu? Pentru ca ei ințeleg ca pierd alegerile…

- Cu patru luni inainte de alegerile pentru președinția FRF, de pe 18 aprilie, Gica Hagi a facut un portret al presedintelui pe care il va sustine. Antrenorul celor de la Viitorul a facut un portret al conducatorului ideal și al masurilor pe care acesta trebuie sa le ia. ...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca este surprins de votul in Parlament pentru guvernul condus de Viorica Dancila. Hunor a precizat ca 2018 ar trebui sa fie unul al proiectelor importante, nu al “luptei pentru putere”. ”In 2018 va fi nevoie de un dialog permanent intre toate fortele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat luni, in urma sedintei grupurilor parlamentare, ca formatiunea sa a hotarat sa acorde o sansa coalitiei PSD-ALDE la votul pentru investirea...

- Kelemen Hunor l-a refuzat pe Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL a incercat sa-l convinga pe șeful UDMR sa voteze impotriva Guvernului Dancila. UPDATE: Kelemen Hunor anunța ca UDMR susține Guvernul Dancila „Oricine vrea sa discute cu mine, ușa e deschisa. M-a sunat aseara tarziu, am baut de dimineața…

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, performantele economice ale Statelor Unite, reiterand ca va pune interesele americane pe primul loc si subliniind ca sustine comertul international, dar in termeni "corecti".

- Contrariați ca șeful județului Cosmin Popescu a imparțit pe criterii de apartenența politica fondurile la primarii, liberalii gorjeni i-au solicitat acestuia sa se implice serios in problemele județului și sa nu mai inchida ochii la anumite nereguli. Dan Valceanu, președintele PNL Gorj susține ca șeful…

- Presedintele PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, sustine ca Adrian Tutuianu, vrea sa il schimbe din functie pe Alexandru Oprea, seful CJ Dambovita, pentru ca nu ar putea sa il controleze.

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, a spus, in CExN al PSD, la inceputul saptamanii, ca stie ca se pun la cale actiuni de „mazilire” a sa, el reprosandu-le lui Mihai Tudose si Marcel Ciolacu faptul ca sustin „statul paralel”, a precizat, vineri, Mediafax, deputatul Catalin Radulescu.Citeste…

- Care sunt prioritatile Voricai Dancila la conducerea Guvernului Dancila a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru desemnare, presedintelui PSD, Liviu Dragnea, colegilor de partid, dar celor de alianta. Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea în…

- Atitudinea lui Iohannis este un semnal negativ pentru protestatarii care, în ultima vreme, au propus soluția alegerilor anticipate, scrie publicația Sputnik. Site-ul rusesc Sputnik este de parere ca președintele Klaus Iohannis va accepta propunerea Vioricai Dancila în funcția de…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL.El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca Viorica Dancila intruneste calitatile necesare pentru functia de prim-ministru si ca are, printre altele, o experienta internationala importanta acumulata in Parlamentul European. Nu in ultimul rand, liderul social-democratilor maramureseni i-a multumit…

- Presedintele clubului Astra Giurgiu, Danut Coman, a declarat, marti, la Digisport Matinal, ca atacantul Alexandru Ionita va merge la echipa a doua a gruparii, subliniind ca miercuri va avea loc o discutie cu oficialii de la CFR Cluj privind transferul acestuia."Ionita va merge la echipa a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Președintele formației CSO Filiași, Florin Spinu, și noul antrenor al divizionarei C, Silviu Lung, s-au intalnit vineri dimineața și au pus la punct planul de „bataie” pentru aceasta iarna, astfel incat returul Ligii a III-a, seria 4, sa fie abordat ...