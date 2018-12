Stiri pe aceeasi tema

- "Vine lansata pe Splai, ma depaseste pe linie dublu continua, merge vreo 20 de metri pe contrasens, taie fata unuia si se opreste. Ajung in dreapta ei si o vad - duamna Ecaterina Andronescu bre. Pornim, si la urmatorul semafor trece pe rosu plin, ca asa e cand esti la putere. Te doare la cascheta de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, dupa respingerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei, ca parlamentarii social-democrati au dat un semnal potrivit caruia remanierile se fac doar la partid si a adaugat ca „pucistii din PSD ajung ca ISIS”.

- Ambulantele care au ajuns la domiciliul marelui fotbalist Ilie Balaci duminica dimineata, cand acestuia i s-a facut rau, au fost dotate corespunzator iar protocolul de resuscitare a fost respectat, fiind efectuata chiar o resuscitare prelungita. Aceasta e concluzia raportului preliminar ajuns pe masa…

- Facebook a confirmat ceea ce cu totii stiam deja. Noile dispozitive Portal si Portal+ ale companiei, care sunt menite sa fie folosite acasa drept dispozitive de comunicare prin intermediul chat-ului video, pot folosi informatii colectate prin intermediul vocii pentru a livra mai eficient reclame relevante…

- Postul intermitent ar putea fi un remediu pentru diabetul de tip 2, sugereaza doctorii care au publicat recent un articol in BMJ Case Reports dupa ce trei pacienti de ai acestora au putut renunta complet la tratamentul cu insulina in urma adoptarii...

- In ultima perioada, la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului “Sf. Spiridon” ajung foarte multe persoane care sunt implicate in conflicte violente, in urma carora sufera rani grave, care le pot pune viata in pericol. Astfel, la Unitatea de Primire Urgente ajung constant ieseni care sunt implicati…

- 43 de pacienti din Romania sunt pe listele de asteptare pentru a primi un transplant cu celule stem, a anuntat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca pentru acestia, transplantul de stem este ultima sansa si indeamna oamenii sa se inscrie online in Registrul Donatorilor de Celule Stem,…

- Noul an de studii a inceput cu lipsa de specialisti in majoritatea gradinitelor din Capitala. In institutiile prescolare sunt vacante 382 de posturi de educatori, 275 de ajutori de educatori și dadace sanitare.