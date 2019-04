Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii romano-catolici vor sarbatori maine Floriile, aceasta zi marcand pentru ei si inceputul Saptamanii Mari, a Patimilor ... The post Credinciosii romano-catolici intra in Saptamana Mare appeared first on Renasterea banateana .

- Duminica, 14 aprilie, credinciosii romano-catolici sarbatoresc Floriile. Sarbatoarea din aceasta duminica este poarta de intrare solemna in Saptamana Sfanta. Cu aceasta zi incepe Saptamana Sfanta care, pentru crestinii, este cea mai importanta din intregul an liturgic, deoarece in decursul ei s-au implinit…

- INVITATIE - Luni, 29 aprilie 2019, a doua zi a Sfintelor Pasti, Inalt Preasfintitul Mitropolit ANDREI al Clujului, v-a oficia Sfanta Liturghie, insotit de preoti si diaconi la biserica parohiei "BISTRITA SUBCETATE" din Bistrita, zona ANL, incepand cu ora 9. Credinciosii dornici de a trai mai intens…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a comentat, intr-o conferința de presa susținuta luni la Bistrița, declarațiile premierului Viorica Dancila referitoare la angajamentul de mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim și apoi scuzele ulterioare ale acesteia. Cioloș a caracterizat ambele…

- Preotul Ionel Stoian a cerut ajutor pe Facebook pentru copii sarmani din sat care au nevoie de sprijin. “Fiind in perioada Postului Mare, m-am gandit ca și anul acesta sa va ofer posibilitatea de a face o fapta buna. Va doriți sa aduceți zambetul pe chipul unui copilaș? Ați putea sa-i faceți o mare…

- Pe langa asprimea sa, Postul Pastelui este vazut de catre crestini ca fiind si cel mai important, unul dintre motive fiind si faptul ca, in trecut, in primele secole crestine, Postul Pastelui avea menirea de a pregati pesoanele care doreau sa primeasca Botezul in noaptea de Inviere. Totodata, crestinii…

- Calendar ortodox februarie 2019. Credinciosii praznuiesc, in ziua a doua a lunii februarie, Intampinarea Domnului Dumnezeu si Mantuitorului nostru Iisus Hristos(Stratenia). Zi de mare sarbatoare, marcata in calendarul ortodox cu cruce rosie.

- OrtodoxeSf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie PersulGreco-catoliceSf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie PersanulRomano-catoliceSf. Vincentiu, diacon m.; Fer. Laura, m.Sfantul Apostol Timotei, praznuit de Biserica Ortodoxa la 22 ianuarie, era din cetatea…