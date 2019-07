AJOFM vine cu oferte pentru sălăjenii care vor să muncească Oferta saptamanala a locurilor de munca vacante, pusa la dispoziție de angajatorii din mediul privat, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj cuprinde, in acest “lot”, 193 de joburi. Persoanele cu studii medii, cu zece clase, dar și cele cu studii generale sunt cele mai cautate de angajatorii salajeni. Se fac angajari in mai multe domenii de activitate: producție și prestari servicii, construcții, industria lemnului, turism, industria alimentara, industria și confecțiilor. Angajatorii cauta: strungari universali, electricieni de intreținere și reparații,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

