In primele 11 luni ale anului 2018, in judetul Calarasi au fost incadrate in munca 1.890 persoane. Din totalul acestora, 276 sunt tineri cu varsta sub 25 de ani, 316 se incadreaza in grupa 25-35 de ani, 473 au intre 35 si 45 de ani, iar 825 au peste 45 de ani.