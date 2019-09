AJOFM Alba: Majoritatea persoanelor angajate, din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.600 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca prin AJOFM, in primele opt luni din 2019 in Social / on 27/09/2019 at 10:56 / 5.601 teleormaneni și-au gasit un munca in primele opt luni din anul 2019, prin intermediul AJOFM Teleorman, se arata intr-un comunicat de presa al instituției.…

- De la inceputul acestui an si pana la finalul lunii august, in judetul Olt, prin intermediul AJOFM, au fost incadrate in munca 6.587 de persoane, dintre acestea 4.570 fiind din categoria greu sau foarte greu ocupabile. Incadrarea in categorii de ocupabilitate este realizata ca urmare a activitatii…

- Peste 5.000 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca prin AJOFM, in primele șapte luni din 2019 in Social / on 10/09/2019 at 11:20 / 5.026 de teleormaneni și-au gasit un munca in primele șapte luni din anul 2019, prin intermediul AJOFM Teleorman, se arata intr-un comunicat de presa al instituției.…

- In primele 7 luni ale anului 2019, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost incadrate in munca 5.701 persoane, dintre care 2.556 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 2.190 au peste 45…

- In primele 6 luni ale anului 2019, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost incadrate in munca 4650 persoane, dintre care 2046 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 1960 au peste 45 de…

- In perioada 01.01.2019 – 30.06.2019, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Valcea au fost incadrate in munca 2298 persoane, dintre care 984 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 1049 au peste 45 de ani, 432 au…

- In perioada 01.01.2019-30.06.2019, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Mehedinti au fost incadrate in munca 2.620 persoane, dintre care 1.022 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referinta, 1.480 au peste 45 de ani, 482…