AJOFM: 5.701 persoane şi-au găsit un loc de muncă, în primele 7 luni In primele 7 luni ale anului 2019, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost incadrate in munca 5.701 persoane, dintre care 2.556 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 2.190 au peste 45 de ani, 1.844 au varsta cuprinsa intre 35 și 45 de ani, 1.092 au intre 25 și 35 de ani, iar 575 sunt tineri sub 25 de ani (din care 172 tineri NEET). In functie de rezidenta, din totalul persoanelor incadrate in munca, 4.117 provin din mediul urban, iar 1.584 persoane sunt din mediul rural. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna iulie 2019, ca urmare a implementarii Programului de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Maramures au fost incadrate in munca 471 persoane, dintre care 218 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referinta, 218 au peste 45 de ani, 88 au varsta cuprinsa intre 35 si…

- La sfarșitul lunii iunie 2019, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara erau inregistrați 5614 șomeri (din care 2886 femei), rata șomajului fiind de 3,18 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,27 %, in aceasta luna acest indicator…

- In primele 6 luni ale anului 2019, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost incadrate in munca 4650 persoane, dintre care 2046 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 1960 au peste 45 de…

- In perioada 01.01.2019 – 30.06.2019, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Valcea au fost incadrate in munca 2298 persoane, dintre care 984 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 1049 au peste 45 de ani, 432 au…

- In perioada 01.01.2019-30.06.2019, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Mehedinti au fost incadrate in munca 2.620 persoane, dintre care 1.022 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referinta, 1.480 au peste 45 de ani, 482…

- Aproximativ 2.400 de persoane din Bistrița-Nasaud și-au gasit un loc de munca in primele cinci luni ale anului, informeaza Agenția Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Bistrița-Nasaud. Aproape jumatate din numarul total al celor care și-au gasit un loc de munca in acest interval sunt persoane…

- 2.908 persoane si-au gasit un loc de munca cu sprijinul AJOFM Teleorman in Social / on 12/06/2019 at 12:11 / In primele 4 luni ale anului 2019, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Teleorman au fost incadrate in munca 2.908 persoane,…