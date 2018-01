Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean…

- Alerta in Australia! O masina 4x4 a intrat in multime, intr-o statie de tramvai, lovind cel putin 15 oameni, in centrul metropolei australiene Melbourne. Potrivit celor mai noi informatii, doi suspecti au fost arestati. Unul este soferul masinii, al doilea este un barbat care a fugit din autoturism…

- Un autocar s-a ciocnit cu un autoturism, luni dupa-amaiza, in județul Bacau. Cel puțin șase persoane au fost ranite, iar autoritațile au activat planul roșu de intervenție. La o prima evaluare facuta de catre echipajele medicale ajunse la locul accidentului petrecute in dreptul localitații Barsanești,…

- Doua aparate tip Pay Point au fost furate noaptea trecuta din magazine din Harsova si Medgidia. Persoane necunoscute au sustras aparatele tip pay point din doua magazine alimentare din localitatile Medgidia, respectiv Harsova.In prezent politistii constanteni desfasoara activitati specifice pentru depistarea…

- Alerta in județul Caraș-Severin, unde peste 50 de persoane cauta, astazi, un batran de 74 de ani, care a plecat intr-o padure și nu s-a mai intors. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Caraș-Severin, 50 de pompieri, jandarmi, salvamontiști, polițiști, lucratori…

- Un feribot cu peste 300 de persoane la bord a esuat, duminica, in portul Calais, au anuntat autoritatile locale, precizand ca nu exista raniti, informeaza Le Figaro, potrivit news.ro.Zona portului Calais este afectata de vanturi puternice, cu viteze de 90 pana in 110 kilometri pe ora.…

- Alerta in Harghita, dupa ce un microbuz in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes, cel putin 2 oameni fiind declarati decedati, informeaza Mediafax. ”Pana la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 prezinta ...

- Politistii sunt in alerta, dupa ce persoane necunoscute au sustras, in noaptea de joi spre vineri, o caseta metalica in care se aflau aproape 15.000 de lei, dintr-o agentie de pariuri din municipiul Resita, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin.''In jurul orei 23:50,…

- Militarii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina, in acesta dimineata, pentru a lichida un incendiu izbucnit la un apartament din Harsova.Intervine o autospeciala de stingere, o ambulanta SMURD si un echipal al SAJ Constanta.UPDATE 2: O persoana aflata…

- Doua sute de persoane au fost evacuate marti de pe santierul unui reactor nuclear EPR (European Pressurized Water Reactor) în constructie în Flamanville, în nord-vestul Frantei, dupa o degajare de fum care nu s-a soldat cu raniti, a anuntat prefectura, informeaza AFP. …

- Un sofer a intrat cu masina sa intr un grup de persoane, la New York, ucigand o persoana si ranind mai multi trecatori care se aflau in zona, potrivit Romania TV.Duminica dimineata, soferulul unei masinii a lovit un grup de patru persoane, in cartierul Queens din New York.In urma accidentului o persoana…

- Incindet violent, duminica, in New York City. Potrivit poliției din orașul american, un barbat care se afla la volanul unui sedan alb a intrat intenționat intr-un grup de persoane pe trotuar, omorand cel puțin una dintre persoane și ranind alte patru.Incidentul a avut loc in zona Queens din…

- "Am fost socat sa aflu astazi despre teribila incendiere din orasul german Bergkamen. In primul rand, doresc sa imi exprim compasiunea pentru cei raniti. Autoritatile germane au inceput o investigatie amanuntita cu privire la acest act criminal, ale carui motive nu au fost inca stabilite", afirma…

- Salvatorii montani au ajutat peste 100 de persoane in zona Sinaia Foto: captura youtube.com. Peste 100 de persoane au fost ajutate aseara de jandarmii si salvatorii montani sa ajunga în siguranta la cabana Pestera si în statiunea Sinaia dupa ce au fost surprinse pe Platoul Bucegi…

- Turiștii, soț și soție din Galați intenționau sa ajunga la un loc de cazare din zona Piatra Arsa. La un moment dat nu au mai putut continua deplasarea cu autoturismul, din cauza viscolului puternic și a zapezii depuse pe drumul principal. Jandarmii montani au intervenit și i-au condus pe turiști, nevatamați…

- Autoritatile din Indonezia au anuntat luni instaurarea nivelului maxim de alerta pe insula turistica Bali, in conditiile in care eruptia vulcanului Agung este iminenta, iar locuitorii aflati pe o raza de 8-10 kilometri in jurul vulcanului vor fi evacuati, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Mai multi oameni au fost raniti si noua au fost dusi la spital, inclusiv unul cu leziuni la picioare, dupa ce vineri a izbucnit panica in statia de metrou Oxford Circus, intr-un moment aglomerat al zilei. Politistii inarmati au alergat la statia de metrou Oxford Circus si la Oxford…

- O "altercație" între doi indivizi ar putea avea legatura o busculada care a avut loc pe fondul panicii generale în zona stației de metrou Oxford Circus, din centrul Londrei, a anunțat poliția britanica, informeaza site-ul agenției de știri Dpa. Autoritațile britanice nu…

- Patru persoane au fost ranite, marti, intr-un accident rutier petrecut in municipiul Constanta, dupa ce un sofer a lovit o femeie care traversa regulamentar, masina intrand apoi pe contrasens intr-un alt autoturism. Conducatorul auto care a provocat evenimentul a fugit de la locul faptei. Potrivit…

- E alerta in Indonezia! Mii de oameni au fost evacuati, dupa ce vulcanul Agung, din Insula Bali. Autoritatile din Bali au fost in alerta inca din luna septembrie, dupa ce vulcanul a dat semne ca ar putea erupe oricand. Intensificarea cutremurelor ar fi de vina pentru activitatea vulcanului Agung.

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, intr-o bucatarie din complexul studentesc 'Hasdeu' din Cluj-Napoca si 160 de persoane au fost evacuate, fara sa fie cineva ranit.Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a declarat, pentru AGERPRES, ca incendiul a fost stins imediat si ca locatarii…

- Un submarin militar argentinian, la bodul caruia se aflau 44 de membri ai echipajului, a fost dat disparut vineri. Autoritatile au declasat o operatiune ampla de localizare a navei, fiind avansata ipoteza unei posibile probleme a sistemului de comunicatii al submersibilului, potrivit unui purtator de…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu datele de 16 si 17 noiembrie 2017, a noua persoane, cu privire la savarsirea unor infractiuni de: constituirea unui grup…

- Imagini de la eveniment. Alerta la pompieri. Incendiu la City Park Mall Constanța. Mai multe persoane au fost evacuate (galerie foto+video) http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/imagini-de-la-eveniment-alerta-la-pompieri-incendiu-la-city-park-mall-mai-multe-persoane-au-fost-evacuate-643994.html…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu in interiorul City Park Mall. Din primele informatii este foarte mult fum in mall. ...

- O ursoaica și doi pui ai ei au intrat astazi de dimineața, in jurul orei șase, in curtea unui satean de pe str. Roia de Jos din localitatea Fundata, de unde au sustras un miel pe care l-au mancat in gospodaria proprietarului, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ)…

- Ursul care da tarcoale cabanei Postavarul de mai bine de doua saptamani a incercat iarași astazi dimineața, in jurul orei 04,00, sa intre in adapostul montan, dar a fost alungat de cabanier și de jandarmul care se afla in permanența acolo, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi…

- In aceasta noapte pompierii au evacuat 80 de persoane dintr-un camin de pe str. Mihai Viteazul nr.11, orașul Florești. Intervenția salvatorilor a fost necesara la ora 03.42 minute, dupa ce un incendiu a izbucnit la primul etaj al scarii centrale a blocului.

- O ursoaica cu trei pui a fost vazuta in aceasta dimineata, in jurul orei 7,00, in zona unui supermarket de pe Calea Bucuresti din municipiul resedinta, o artera foarte circulata la intrarea in Brasov dinspre Predeal, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean IJJ , Ciprian…

- Alerta cu bomba la Moscova! 700 de persoane au fost evacuate din Teatrul Bolșoi, dupa ce un telefon anonim a anunțat plasarea unei bombe în zona. Se pare ca nu este singura alerta cu bomba din capitala Rusiei. Utilizatorii de Twitter anunța ca au mai fost evacuari și la centrul comercial…

- Trei persoane au fost surprinse, sambata, sub un mal de pamant in localitatea Pestera Bolii din judetul Hunedoara, in timp ce faceau lucrari la un pod feroviar, informeaza Mediafax. La fata locului au fost deplasate 2 autospeciale de stingere cu ...

- Alerta de securitate in New York, Manhattan. Opt persoane au murit si alte 11 au fost ranite dupa ce un individ a intrat pe contrasens cu o camioneta inchiriata intr-o pista de biciclisti, lovind si trecatori. Dupa ce a lovit un autobuz de scoala, soferul camionetei a coborat si a deschis focul la intamplare. Politistii…

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului, informeaza site-ul postului japonez de televiziune Ashai, care citeaza surse anonime familiare cu situatia. Aproximativ o suta de persoane…

- Vremea rea și codul portocaliu de viscol și ninsoare le-a dat batai de cap jandarmilor montani. 15 mașini în care se aflau 30 de persoane au ramas blocate în Padiș, dupa ce, din cauza vântului puternic, un copac a fost doborât la pamânt, chiar pe mijlocul drumului. Jandarmii…

- Teroare in Marea Britanie dupa ce un barbat inarmat cu o pușca de vanatoare a luat mai multe persoane ostatici la o sala de bowling din Nuneaton, districtul Warwickshire, Anglia. Un barbat a scris pe Facebook ca ar fi vorba despre doi ostatici, insa autoritațile nu ofera detalii.

- Fortele de ordine au inconjurat zona, dupa ce un barbat ar fi luat mai multi ostatici. "Ofiterii se confrunta cu un incident la Bermuda Park, Nuneaton. Va rugam evitati zona", a anuntat politia din Warwickshire, pe Twitter. Presa engleza noteaza ca in sala de cinema din complex se afla…

- Cel putin zece persoane sunt implicate, duminica, intr-un accident cu trei masini, produs in localitatea Santimbru din judetul Alba. Autoritatile au intrat in alerta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Autoritatile din judetul Alba au intrat in alerta dupa ce trei masini au fost implicate…

- Mai multe persoane au fost ranite, sambata, intr-un atac cu cutitul la Munchen. Suspectul a reusit sa fuga si este cautat de politie, relateaza presa internationala, citata de News.ro. Atacul a avut loc in centrul orasului...

- Cateva persoane au fost ranite in orașul german Munchen de un barbat inarmat cu un cuțit, a anunțat poliția germana intr-un mesaj difuzat pe Twitter, adaugand ca atacatorul este cautat, relateaza Reuters, citeaza agerpres.ro.

- Munchen este in alerta dipa ce autoritatile au anuntat cetatenii ca mai multe persoane au fost injunghiate la metrou.Un barbat, care a reusit sa fuga de la fata locului, a injunghiat mai multe persoane, iar atacul pare sa aiba mai multe caracteristici specifice teroristilor, informeaza Evz.ro.Nu se…

- Alerta in orașul german Munchen! Mai multe persoane au fost injunghiate de un barbat care a reușit sa fuga de la fața locului. Anunțul a fost facut de autoritațile germane, relateaza Abendzeitung-muenchen.de . Motivul atacului este neclar in acest moment, insa mai multe echipaje au intervenit la fața…

- Bilanțul victimelor unui focar de ciuma din Madagascar aproape s-a dublat intr-o saptamana pe aceasta insula-stat din sudul Africii, a informat marți Agenția de monitorizare a dezastrelor din aceasta țara, citata de DPA si AGERPRES.Peste 74 de persoane au murit de ciuma de la declanșarea focarului…

- Acoperisul unui hotel din statiunea valceana Olanesti arde de aproximativ o ora si jumatate, iar cele 200 de persoane aflate in cladire au fost evacuate de angajatii unitatii ori au iesit singure, au anuntat, duminica dupa amiaza, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Valcea…

- Cel putin 15 persoane s-au intoxicat vineri cu emanatii de produse chimice, intr-o cladire a Uniunii Europene numita „Europa”, la Bruxelles. Cel putin 15 persoane intoxicate chimic in cladirea „Europa”, sediul Consiliului European la Bruxelles, evacuat temporar. Cinci dintre ele au fost transportate…

- In seara zilei de ieri, o femeie in varsta de 44 de ani a decedat in propria locuința, dupa ce casa acesteia a fost cuprinsa de flacari. Cazul a avut loc la ora 22.00 in localitatea Zaicana, raionul Criuleni.

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat pe trotuarul din fața Muzeului de Istorie Naturala din Londra, informeaza sambata presa locala, transmite Reuters. Potrivit agenției de...

- Un bloc de locuinte din municipiul Brașov va fi evacuat din cauza prabusirii partiale a terenului de sub fundatia blocului. Potrivit autoritaților locale, cele 25 de persoane care locuiau in cladire vor fi cazate temporar la un camin pentru persoane varstnice. Advertisement Un bloc din municipiul Brașov…