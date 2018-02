Aitistii sunt ca gimnastele. Dupa 18 ani nu mai au nimic de spus

Stiri pe aceeasi tema

- Marius Copil – Gilles Muller (ora 12.00), in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Sofia. Nu s-au intalnit in Romania, se dueleaza in Bulgaria. ATP SOFIA MARIUS COPIL – Gilles Muller (ora 12.00) Dupa victoria in doua seturi in ”optimi”, in care a produs 12 ași, Marius Copil (27 ani, 93 ATP)…

- Campionatul Balcanic de Juniori 1 la Atletism are loc in data de 10.02.2018 la Sofia (Bulgaria), competitia la care participa si sportivul Sitoianu Bogdan – foto (legitimat la CS Tara Barsei 2011 Brasov), vicecampion balcanic la saritura in lungime la juniori 1. Antrenorul acestuia, Calfa Horatiu, a…

- Sediul unui schimb valutar din Sofia, capitala Bulgariei (foto: www.flipfloppeople.com) Leva, bancnota pe care o cumparam in drumurile spre litoralul sau muntii Bulgariei la orice punct de frontiera, exista din 1881, cu mai bine de un sfert de secol inainte ca tara sa-si capete independenta deplina,…

- Aeronava era programata sa aterizeze, sambata, la ora locala 22.00, la Sofia, dar dupa doua incercari esuate de a ateriza, pilotii au decis sa se indrepte spre Bucuresti, scrie antena3.ro. Citeste si Un comisar european afirma ca Bulgaria este un exemplu bun privind protectia frontierelor…

- Gimnastele si antrenorii lotului national colaboreaza cu britanicul Nick Ruddock, expert UEG, pentru optimizarea exercitiilor la paralele, primul stagiu urmand a se incheia sambata, la Deva, a anuntat FR Gimnastica. ”Cu sprijinul COSR, Nick Ruddock va sustine opt stagii de pregatire de-a lungul anului…

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- Procurorii bulgari au anuntat, luni, ca ii vor investiga pe detinatorii de case si masini de lux, pentru a demonstra Uniunii Europene ca autoritatile de la Sofia vor sa combata coruptia, transmite...

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? INTRE FICTIUNE SI ADVERTISING Tranzactiile tranzitiei Confratii de la doua cotidiane („Romania libera" si „Cotidianul") isi exprima, in editiile din zilele trecute, indignarea fata de prezenta in prestigiosul magazin „TIME" a unor sectiuni…

- Cetatenii bulgari care detin automobile supercostisitoare dar si proprietati imobiliare de peste 250.000 de euro (500.000 de leva) vor fi supusi unor verificari privind modul de achizitie al acestor bunuri, a informat procurorul general al Bulgariei, Sotir Tatarov. Potrivit lui Tatarov, care a citat…

- Bulgaria este un bun exemplu al modului in care iti poti gestiona frontierele si in acelasi timp frontierele externe ale Uniunii Europene, a apreciat joi comisarul european pentru migratie si afaceri interne Dimitris Avramopoulos, inaintea unei reuniuni informale a ministrilor justitiei si afacerilor…

- Fostul director al Serviciului National de Informatii (SNI) din Bulgaria, generalul Kircho Kirov, este condamnat la 15 ani de inchisoare si la confiscarea a jumatate din averea pe care o detine, conform flux24.ro Aceasta este a doua condamnare serioasa pentru acesta. Prima, de 10 ani de inchisoare,…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- ♦ O presedintie reusita a Consiliului Uniunii Europene este una care se desfasoara fara probleme si in conformitate cu planurile, evitand capcanele unor subiecte neplacute si aratand lumii fereastra frumos vopsita a unei cladiri subrede sau este una care aduce o schimbare tangibila? …

- Cancelarul german Angela Merkel va merge sambata, 20 ianuarie, in vizita la Sofia pentru discutii cu premierul bulgar Boiko Borisov in legatura cu prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului UE, relateaza miercuri DPA si MTI. Premierul Boiko Borisov considera relatiile Uniunii Europene cu Balcanii…

- In capitala bulgara Sofia a inceput miercuri mult asteptatul proces pentru atacul din 2012 asupra unui autobuz cu turisti israelieni, soldat cu sase morti, informeaza dpa si BTA. Cei doi acuzati - australianul Meliad Farah si canadianul El Hajj Hassan, ambii fiind si cetateni libanezi - continua…

- Premierul bulgar Boiko Borisov l-a primit duminica la Sofia pe omologul sau nipon, Shinzo Abe, pentru discutii pe teme precum relatiile economice intre UE si Japonia, dar si criza nord-coreeana, informeaza site-ul cotidianului Asahi Shimbun.

- In cadrul turneului sau in sase state europene, premierul japonez, Shinzo Abe, s-a intalnit duminica, la Sofia, cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, a carui tara detine in acest semestru presedintia Uniunii Europene. Cei doi sefi de guvern au convenit sa isi continue colaborarea pentru implementarea…

- Shinzo Abe a aterizat vineri in Estonia, prima etapa a vizitei sale in sase tari din Europa Centrala, cele trei tari baltice si Bulgaria, Serbia si Romania, unde va sosi maine. Turneul diplomatic al lui Abe vizeaza o zona europeana unde China isi sporeste constant prezenta si contactele, o zona unde…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- Criminalul din Bulgaria, care a ucis-o, in noaptea de Revelion, pe fosta sa iubita, dar și familia acesteia s-a sinucis. Acesta a fost gasit intr-o casa parasita din Sofia, cu un pistol in mana.

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat mortal luni in plina zi in fata biroului firmei la Sofia, au anuntat doua surse familiare cu acest caz, informeaza Reuters.Asasinatul a avut loc la doar cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si…

- Locuitorii din nord-vestul Bulgariei strang semnaturi pentru separarea regiunilor Vidin, Montana si Vrata de restul tarii. Oamenii spun ca vor autonomie sau... unirea cu Romania, anunta agentia de stiri Sofia din Bulgaria.

- Bulgarii vor ruperea de Sofia din cauza coruptiei din tara vecina si a lipsei de locuri de munca. In opinia lor, situatia din Romania e mai buna. In urma votului s-ar obtine independenta fata de Bulgaria dupa care Romania va fi intrebata daca doreste unirea, a declarat pentru publicatia Novinite…

- Noua lege prevede infiintarea unei singure institutii care sa combata coruptia. Liderul de la Sofia a decis retrimiterea documentului in Parlament, pentru a fi imbunatatit. Potrivit Transparency International, Bulgaria este tara in care nivelul coruptiei este cel mai ridicat din intreaga Uniune Europeana.…

- Bulgaria si-a inceput mandatul la sefia Uniunii Europene prin respingerea legii anticoruptie, pe care o cereau insistent oficialii de la Bruxelles. Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, si-a folosit dreptul de veto pentru a refuza legea anticoruptie pe care o considera prea slaba si, mai mult, este de…

- "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic adecvat pentru combaterea coruptiei, ci va face dificila lupta impotriva acesteia", a spus Radev, care este presedinte din noiembrie 2016. In argumentatia pentru veto, presedintele Bulgariei a specificat ca proiectul de lege…

- Parlamentul de la Sofia a adoptat miercuri, cu doar cateva zile inaintea preluarii de catre Bulgaria a presedintiei semestriale a UE, o lege anticoruptie ceruta de mult timp de Comisia Europeana, informeaza Agerpres.

- Procurorii anticoruptie au anuntat ca au trimis in instanta, mai exact catre Inalta Curte, dosarul in care Adrian Simionescu, in calitate de deputat si “actionar in cadrul societatii comerciale Fan Speed din Bulgaria (de drept pana in 2013 si de facto in 2014) si SC SADY COM SRL Turnu Magurele”, dar…

- La peste doi ani de cand familia politistului Gheorghe Ionescu si cea a Brigazii Rutiere a Capitalei sufereau o pierdere uriasa, odata cu plecarea dintre cei vii a celui pe care colegii il cunosteau drept “Dulaul”, magistratii au dat sentinta definitiva in dosarul deschis dupa moartea omului legii.…

- Sunt banii pe care ii castiga un transportator roman daca umple rezerorul unui singur TIR in Bulgaria vecina, unul dintre efectele inevitabile ale scumpirii accizei la carburanti, cea mai mare dintre tarile din regiune. Pentru romanii patroni ai firmelor de transport(dar si pentru soferii masinilor…

- Bulgaria deține monede digitale Bitcoin in valoare de 3 miliarde de dolari, scrie CoinDesk.com . Este vorba de 200.000 de unitați Bitcoin, care au fost confiscate in luna mai de catre forțele de ordine, in cadrul luptei impotriva crimei organizate. Moneda digitala Bitcoin a trecut vineri de valoarea…

- Lavinia Parva si Stefan Banica s-au casatorit, in secret, in Bulgaria, la Balcic. La aproape doua luni de la eveniment, frumoasa bruneta a dezvaluit ca a luat numele sotului in buletin si ca nu a planificat in detaliu cel mai fericit moment din viata ei. A

- "Am inceput sa avem in Bulgaria angel investors. Oamenii au inceput sa iși scoata banii din banci pentru a ajuta antreprenorii. (...) Nu sunt un patriot, așa cum sunt alții. Daca este nevoie sa plec din țara, o pot face. Acum avem un mediu propice pentru afaceri aici. E adevarat ca nu avem drumuri ca…

- Bulgaria a denuntat miercuri un refuz al Iranului de a acorda un drept de survol avionului guvernamental care il transporta pe premierul bulgar Boiko Borisov in Arabia Saudita si care a trebuit sa se intoarca in extremis, relateaza AFP.Aparatul de zbor, care a decolat marti din Sofia, obtinuse…

- Compania de asigurari CertAsig, detinuta de fondul de investitii Royalton Partners si axata exclusiv pe asigurarile pentru companii, a realizat in primele noua luni ale anului un volum de prime brute subscrise de 11 mil. euro, in crestere cu 12% fata de perioada similara a anului trecut. …

- Scene de o violenta incredibila la meciul dintre Lokomotiv Plovdiv si ȚSKA Sofia! Suporterii celor doua echipe din Bulgaria si-au împartit pumni si picioare pe terenul de fotbal.

- Fericire mare in familia Bucur-Nalbaru si un chip nou, zglobiu, in fotografia unei familii cu trei copii. Sofia (10 ani) si Kadri (2 ani) au o surioara. Vestea cu totul speciala pentru familia cantaretei si a actorului-prezentator al emisiunii “Visuri la cheie”, de la Pro TV, s-a raspandit pe parcursul…

- "Ne vom indeplini angajamentele. Puteti vedea ca suntem din nou in fata Romaniei, la fel ca in 2012. Sunt convins ca, pana la sfarsitul anului 2018, vom indeplini toate obiectivele cerute de catre Comisia Europeana. Sunt optimist. La Bruxelles, ei sunt convinsi ca tot ce trebuie sa facem va fi realizat.…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, raportul privind progresele inregistrate de Bulgaria in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) in domeniul justitiei, anuntand ca Sofia a progresat in privinta recomandarilor, dar exista reforme intarziate in lupta impotriva coruptiei.…

- La nicio luna dupa ce s-a aflat ca Lavinia Pirva si Stefan Banica Junior s-au casatorit in secret, artista a facut dezvaluiri-bomba despre cea mai frumoasa zi din viata lor. Sotia juratului de la "X Factor" a vorbit despre rochia de mireasa, despre ceremonia religioasa, dar si petrecerea care a avut…