Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul directorului Airbus le-a dat fiori reci celor 14.000 de angajati din Marea Britanie si nu numai lor. Anuntul venit din partea celui de-al doilea mare producator de avioane din lume ar putea sa determine si alte companii sa paraseasca Marea Britanie. Tom Enders, CEO Airbus: Brexitul…

- Airbus a declarat ca ar putea fi nevoit sa renunte la investitiile din Regatul Unit, in cazul unui Brexit fara acord, dand o replica celor care sustineau ca producatorul aeronautic nu va abandona Marea Britanie.

- Uniunea Europeana va introduce controale vamale la frontiera dintre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord in cazul in care Marea Britanie va parasi Blocul comunitar fara un acord privind viitoarea relatie bilaterala.

- Guvernul portughez a dezvaluit vineri masurile sale in cazul unui Brexit fara acord, destinate in special sa faciliteze venirea turistilor britanici in tara, cu cateva zile inaintea unui vot crucial, marti, in parlamentul britanic, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Acesti turisti ar urma sa…

- Olanda le va oferi britanicilor care locuiesc in aceasta tara un termen de 15 luni pentru a inainta o cerere pentru drept de rezidenta dupa Brexit, in cazul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara acord, a anuntat ministrul olandez al afacerilor externe, Stef Blok, informeaza marti…

- Irlanda nu exclude posibilitatea de a-i solicita Uniunii Europene sa relaxeze sau sa chiar sa renunte la unele reguli ale pietei unice in cazul unui Brexit fara acord pentru a evita instalarea unei frontiere dure pe insula Irlanda, a declarat miercuri ministrul de externe si vicepremierul irlandez…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie a anuntat marti ca va pune in stare de alerta 3.500 de militari, in eventualitatea in care ministerul mentionat va trebui sa ajute alte departamente ale guvernului, de exemplu in porturi sau aeroporturi, in cazul unui Brexit fara acord, informeaza EFE.…

- Prim-ministrul britanic Theresa May si premierul norvegian, Erna Solberg, au decis marti sa semneze un acord privind dreptul de rezidenta al cetatenilor norvegieni si britanici dupa Brexit, chiar daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters.