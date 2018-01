Airbus, fosta EADS, posibila amenda de 104 milioane euro pentru un business vechi cu Taiwanul si negocieri pentru o solutie amiabila cu Austria, in cadrul altui mega-deal suspectat de coruptie

Stiri pe aceeasi tema

- Tramvaiul Sibiu-Rașinari a fost pus din nou in funcțiune. Zeci de oameni de toate varstele s-au imbarcat in tramvaiul adus din Austria pentru a parcurge vestitul traseu dintre Gradina Zoologica din Sibiu și Rașinari, cea mai mare comuna din Marginimea Sibiului. Pentru numeroși nostalgici, tramvaiul…

- Reprezentantii Isabella Stewart Gardner Museum din orasul american Boston au anuntat ca ofera pe timp nedefinit o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii privind 13 lucrari de arta, printre care se numara tablouri de Rembrandt si Vermeer, furate in urma cu trei decenii, transmite AFP.…

- Politistii francezi ii cauta prin toata tara pe doi dintre autorii spectaculosului jaf de la hotelul Ritz din Paris. Ceilalti trei hoti au fost arestati imediat dupa furt. O parte din paguba uriasa, estimata la 4,5 milioane de euro, a fost recuperata.

- Cinci persoane inarmate au jefuit, ieri, un magazin din interiorul hotelului Ritz, aflat la Paris, de unde au furat bijuterii a caror valoare ar putea ajunge la aproximativ 4,5 milioane de euro, a informat politia locala, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Muzeul Luvru a primit 8,1 milioane de vizitatori in 2017, o frecventa in crestere cu 10,1%, dupa ce in 2016 a scazut numarul de turisti straini in Paris, a anuntat luni directorul institutiei, citat de AGERPRES si AFP.Scaderea numarului de turisti in capitala franceza a fost cauzata de atentatele…

- Consiliul Concurentei a dat amenzi de aproape 16 milioane de euro pentru cinci firme care instalau contoare pentru masurarea consumului de energie electrica, dar si un distribuitor si furnizor de curent. Potrivit inspectorilor de concurenta, companiile si-au impartit licitatiile organizate de distribuitorii…

- Parchetul din Paris a deschis vineri o ancheta preliminara pentru a stabili daca serviciile de informatii franceze au neglijat date despre autorul unui atentat jihadist din 2016 si daca au antedatat o nota pentru...

- Legislatia pentru Inspectiile Tehnice Periodice (ITP) pentru autovehicule s-a schimbat de la 1 ianuarie 2018, astfel incat pentru masinile mai vechi de 12 ani este nevoie anual de ITP, iar pentru masinile noi prima vizita la ITP se face la trei ani de la data primei inmatriculari in Romania, nu la doi…

- Patriarhul Daniel a anuntat cand va fi inaugurata Catedrala Manturii Neamului, edificu la care se lucreaza tocmai din anul 2011. Acesta a anuntat ca fericitul eveniment se va produce pe data de 30 noiembrie, atunci urmand sa fie sluijba de sfintire a acesteia. Costurile ridicarii acestei cladiri…

- Huawei a livrat 153 de milioane de smartphone-uri in 2017, potrivit directorului executiv al companiei, Ken Hu. Veniturile din aceasta activitate au crescut si ele cu 15%, la 600 de miliarde de yuani. Totusi, potrivit Bloomberg , acesta a fost cel mai mic avans al veniturilor consemnate de Huawei…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, potrivit unui anunt al Pentagonului, citat de Romania…

- Parchetul din Paris a deschis o ancheta in cazul laptelui praf pentru bebelusi contaminat cu salmonela, produs de una dintre fabricile din Franta ale grupului Lactalis. Procurorii spun ca Lactalis a pus in pericol sanatatea publica. Asa ca, iata, compania franceza a retras mii de tone de produse, dupa…

- Fosta institutie care se ocupa de privatizari, actuala Autoritate pentru Administrarea Activelor Statului, a pierdut in 2017 doar 73 de procese, initiate inclusiv de persoane nemultumite de modul in care a decurs privatizarea, pentru care are de platit despagubiri de 296,25 milioane de lei. Suma este…

- „Si-a deschis pescarul restaurant!“ Cam asa se spunea in urma cu cativa ani prin Agigea, cand Matei Datcu iesea la apa cu „Pescaria lui Matei“. La sfarsit de 2017, pescarul-antreprenor are vanzari de aproape doua milioane de euro, fiind desemnat antreprenorul anului de redactia NewMoney pe baza voturilor…

- Compania de cercetare Mercer a publicat cel de-al 19 raport anual care masoara calitatea vieții pentru expați in marile orașe ale lumii, iar primul in clasament este pentru al 8-lea an consecutiv o capitala europeana, scrie The Independent. La realizarea clasamentului, cercetătorii de la Mercer…

- Vernisata la Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei din Sighetu Marmației, expozitia pictorului Paul Hitter, are ca tema centrala „reeducarea", prin mijloace și metode violente a deținuților politici intr-o perioada neagra din epoca comunista. Cadrul in care este prezentata expoziția…

- O fosta prezentatoare de la TVR are un business de sute de mii de euro. Iata cum a reusit! A parasit o cariera in lumina reflectoarelor si a pornit pe drumul antreprenoriatului mai mult in joaca.

- Pe aproape toata durata anilor '90 și inceputul anilor 2000, in fotbalul romanesc de prima divizie a existat una dintre cele mai celebre prietenii din istoria fotbalului. Gloria Bistrița și Ceahlaul Piatra Neamț sau, daca vreți, raposatul ”Tata Jean” și ”Pinalti”, formau cel mai celebru ”cuplu” de echipe…

- Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea…

- Romanul care a furat diamante și inele prețioase din Paris de la celebra casa de bijuterii „De Grisogono”, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare. Pe langa anii grei de inchisoare primiți, prahoveanul George Ploscaru, considerat autorul jafului secolului in Franța, a fost obligat sa achite daune in…

- Lufthansa și-a consolidat luna trecuta poziția de lider pe piața aviației achiziționand parți importante din rivala Air Berlin, cu suma de 210 milioane de euro (249 milioane de dolari). Lufthansa intenționeaza sa foloseasca activele Air Berlin pentru a-și extinde rapid subsidiara low-cost Eurowings.…

- Dupa ce a pierdut reesalonarea ratelor la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), fabrica traverseaza o perioada dificila. ANAF a anuntat deja ca scoate la vanzare mai multe spatii si terenuri detinute de Clujana SA.

- Cu o recolta de 54,2 milioane de tone, Franta ramane cel mai mare producator de cereale din UE, desi productia a scazut cu 25,4% comparativ cu 2015. Franta este urmata de Germania (45,4 milioane de tone de cereale recoltate), Polonia (29,8 milioane de tone), Spania (24,1 milioane de tone),…

- Vicepremeirul Marcel Ciolacu a tinut un discurs la Guvern cu prilejul semnarii contractului de transport a gazelor natural in cadrul acordului BRUA (transport gaze naturale intre Bulgaria – Romania-Ungaria si Austria – 478 de km, cu o valoare totalade 480 milioane euro, dintre care 180 de milioane nerambursabili)…

- Mai multi analisti au spus ca iPhone X va determina un val masiv de utilizatori de smartphone-uri mai vechi marca Apple sa le schimbe cu cel mai performant model din portofoliul companiei. Acest lucru nu se intampla, potrivit bancii elvetiene UBS. Un astfel de fenomen s-a intamplat dupa lansarea iPhone…

- Peste 40 de polițiști din Prahova, alaturi de jandarmi ai Gruparii Mobile "Matei Basarab" și sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești efectueaza, marți dimineața, percheziții domiciliare, la adrese din București, Prahova, Sibiu și Ilfov. Descinderile vizeaza o…

- Prin dezvoltarea de economii noi, verzi și albastre, este posibila transformarea provocarilor in oportunitați economice, care pot nu numai contracara efectele negative asupra mediului inconjurator, dar și favoriza creșterea durabila și crearea de locuri de munca, a declarat sambata, la Paris, ministrul…

- Doamnelor si domnilor, a innebunit Guvernul. Cu Tudose in frunte. Iaca masura: premierul a semnat ordonanta 14/2017 prin care se mareste cuantumul amenzilor pentru mai multe abateri de la regimul rutier. Adica Politia Rutiera poate aplica amenzi si de 850 de euro. In Romania. Bai, astia cu #rezist,…

- Politistul parizian si-a impuscat iubita in fata si a ucis doi barbati care au incercat sa intervina, a declarat Eric Corbaux, procuror in departamentul Pontoise. Ulterior, politistul a intrat in casa iubitei sale si l-a ucis mortal pe tatal acesteia si a ranit-o grav pe mama ei. …

- Treizeci si cinci de presupusi ai unei grupari mafiote din fosta URSS - ”Vori v Zakone” - au fost retinuti la Paris si in regiunea pariziana de catre Biroul central de lupta impotriva crimei organizate (OCLCO), care a destructurat reteaua, potrivit unei surse apropiate dosarului, relateaza AFP. ”Vori…

- Silvio Berlusconi a obținut joi revizuirea unei decizii privind pensia alimentara a fostei sale soții Veronica Lario, care va trebui sa-i returneze cele circa 60 de milioane de euro (70 de milioane de dolari) deja primite, relateaza AFP.

- Patria Bank, rezultatul fuziunii prin absorbtie dintre fosta Banca Comerciala Carpatica si fosta Patria Bank, a cumulat pierderi de 26,3 milioane lei in primele noua luni ale acestui an, la aproximativ acelasi nivel cu pierderea realizata in primele sase luni ale anului (26,15 milioane lei), potrivit…

- ProducAƒtorul de materiale PVC Teraplast va cumpAƒra A®n urmAƒtorul an E™i jumAƒtate mai bine de 5 milioane de acE›iuni cu 1,85 de milioane de lei. AcE›iunile vor fi fAƒcute cadou angajaE›ilor vechi din companie.

- Black Friday 2017 a inceput la unele magazine, iar multi oameni asteapta data de 17 noiembrie, cand cel mai mare magazin online local, eMAG, va organiza evenimentul de reduceri. Zi de zi noi comercianti isi anunta planurile pentru Black Friday. Vom actualiza permanent acest articol, pe masura ce primim…

- O treime dintre marii antreprenori ai tarii activeaza in Ardeal 31% dintre companiile antreprenoriale din Romania opereaza in Transilvania, potrivit unui studiu realizat in cadrul proiectului „Campioni in business”, care a analizat cele mai mari 2.850 de asemenea firme, in funcție de afacerile din 2016.…

- TAROM are bilete ieftine de 1 decembrie odata cu lansarea ofertei „Ziua Naționala ne regasește impreuna”. Puteți cumpara bilete cu reduceri semnificative, incepand cu 39 de euro dus-intors ca sa zburați atat in Romania, cat și in strainatate. Oferta este valabila daca biletele de avion sunt cumparate…

- Maximilian Nicu se ia de viața romanilor de la echipa naționala. ”Am avut probleme cu mentalitatea lor”. Mijlocașul roman Maximilian Nicu (34 de ani) a povestit intr-un interviu acordat pentru site-ul Federației Germane care a fost motivul pentru care nu s-a intergrat la echipa naționala. Max Nicu susține…

- Urmatoarea minivacanta ocazionata de sarbatori legale este cea din 30 noiembrie, Sfantul Andrei, si 1 Decembrie ziua nationala a Romaniei, care anul acesta vor fi inainte de weekend. Astfel ca mai multi romani si-au pregatit bagajele pentru un city break dincolo de granitele tarii. „Cu ocazia…

- Transportatorul national de gaze Transgaz (simbol bursier TGN) a anuntat ca a semnat vineri la Luxemburg, cu Banca Europeana de Investitii (BEI), contractul de finantare in valoare de 50 milioane euro, pentru finantarea proiectului gazoductului BRUA. „Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda SNTGN…

- Perechea formata din tenismanul constantean Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a fost eliminata de cuplul Oliver Marach (Austria)/Mate Pavic (Croatia), scor 5-7, 7-5, 11-9, in primul tur al probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Viena, dotat cu premii totale in valoare de 2.035.415 euro. Tecau…

- Franța va discuta despre posibila vanzare a mai multor avioane Rafale cu liderul egiptean Abdel Fattah al-Sisi in timpul vizitei din aceasta saptamana pe care acesta o efectueaza la Paris, a declarat marți, la postul de radio Europe 1, ministrul de finanțe francez Bruno Le Maire, potrivit Reuters.…

- UEFA a anuntat bonusurile pe care le-au primit anul trecut echipele care au participat cupele europene. Real Madrid, castigatoarea trofeului, a primit ma putini bani decat finalista Juventus si decat Leicester. FCSB, echipa eliminata din play-off, a incasat 3 milioane de euro, plus alte 4,46 din…