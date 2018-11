Airbus: Elicopter de ultimă generație, livrat Marii Britanii Airbus Helicopters a livrat Serviciului britanic de Poliție Aeriana (NPAS) primul elicopter H135 modernizat, dintr-o serie de 7 aparate, ca parte a unui contract de 1,5 milioane de lire sterline semnat in decembrie 2017 pentru echiparea elicopterelor Poliției din Marea Britanie cu capabilitați Night Vision (NVIS). Potrivit noii configurații, toate cele 7 elicoptere NPAS H135 vor putea indeplini misiuni NVIS pana la nivelul solului, beneficiind de capabilitați de supraveghere nocturna la orice altitudine și in orice condiții. Primul elicopter upgradat, G-POLF, a fost livrat Poliției Marii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

