"Olandezii se bazeaza pe serviciile medicale de urgenta aeropurtate (HEMS) pe care le asiguram in colaborare cu 4 spitale universitare și avem certitudinea ca H135 este cel mai bun elicopter pentru misiunile noastre", a spus Petra van Saaze, directorul ANWB Medical Air Assistance. „Sistemul Helionix ne va ajuta sa eficientizam operațiunile - care se deruleaza non-stop."

"Mulțumim ANWB pentru increderea continua pe care o are fața de Airbus Helicopters și in special in modelul H135", a spus Thomas Hein, șeful Departamentului de Vanzari pentru Europa Occidentala al Airbus Helicopters.…