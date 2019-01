Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May a afirmat ca, daca parlamentarii s-au aratat ingrijorati de un Brexit fara acord, ei trebuie sa inteleaga ca cea mai buna cale de a evita acest lucru este votarea unui acord. Cealalta varianta ar implica extinderea Articolului 50, ceea ce UE nu isi doreste, a precizat May. „Atunci…

- Succesorul cancelarului german Angela Merkel la conducerea CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a facut apel la britanici sa ramana in Uniunea Europeana, spunand ca compatriotii ei nu au uitat cum Marea Britanie a ...

- Lipsa unui acord privind Brexitul va duce aproape cu certitudine la o noua retrogradare a ratingului de credit al Marii Britanii, a avertizat luni agentia de evaluare financiara Fitch Ratings, transmite Reuters. Analistul Fitch James McCormack a declarat, pentru Reuters, că ieşirea din UE…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au cazut de acord asupra unui text care stabileste cadrul cooperarii dintre cele doua parti, dupa Brexit, desi cearta cu Spania privind Gibraltarul inca trebuie solutionata inainte ca liderii UE sa se intalneasca, duminica, pentru a aproba pactul.

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au cazut de acord asupra unui text care stabileste cadrul cooperarii dintre cele doua parti, dupa Brexit, desi cearta cu Spania privind Gibraltarul inca trebuie solutionata inainte ca liderii UE sa se intalneasca, duminica, pentru a aproba pactul.

- Spania va vota impotriva acordului incheiat de UE cu Marea Birtanie privind Brexitul, in cazul in care prevederile referitoare la Gibraltar nu vor fi amendate. Anuntul a fost facut de premierul spaniol Pedro Sanchez in timpul unei conferinte pe teme economice. "Daca prevederile referitoare la Gibraltar…

- Proiectul de acord incheiat intre Uniunea Europeana (UE) si Marea Britanie cu privire la Brexit constituie "o veste buna pentru economia franceza", a declarat joi ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, asigurand totodata ca Franta va ramane vigilenta, informeaza AFP. Faptul ca s-a ajuns la…

- Sindicaliștii de la metrou anunța ca ar putea declanșa greva generala in perioada 10-15 noiembrie, potrivit Digi 24.Contractul colectiv de munca expira maine, insa pana acum nu s-a ajuns la un nou acord. Un alt semnal de alarma pe care il trag sindicaliștii se refera la necesitatea…