Airbus a semnat cu IAR Ghimbav contractul definitiv de colaborare pe 15 ani pentru elicopterul H215M

Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de numai 700 de grame, nascut prematur la Maternitatea din Pitești a fost transferat, joi, la Maternitatea din Brașov. Nou nascutul a fost transportat de la Pitești cu elicopterul SMURD și dus la Ghimbav de unde a fost preluat de un echipaj de medici de la ambulanța in colaborare cu echipajul…

- Filiala județeana USR Brașov are noi structuri de conducere, arbitraj și control, in urma alegerilor democratice din cadrul Conferinței Județene care a avut loc la sfarșitul lunii septembrie, la finalul mandatului structurilor anterioare. Biroul Filialei Județene este format din 11 membri, dintre care…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP. …

- Printre temele prezente în presa internationala regasim si summitul Celor trei mari care se desfasoara la Bucuresti. „Trump exprima sprijinul Statelor Unite pentru conferinta de afaceri est-europeana”, titreaza New York Times, cu mentiunea ca presedintele american…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a semnat luni un protocol de colaborare cu Asociatia WWF Programul Dunare Carpati Romania pentru realizarea demersurilor necesare pentru identificarea, cartarea si inscrierea in Catalogul national al padurilor virgine si cvasivirgine din Romania a noi suprafete…

- BUCURESTI, 14 sept — Sputnik, Doina Crainic. În timpul tirurilor de instrucție pe Poligonul Telemba din Buriatia au fost utilizate „rachetele invizibile" cu caracteristici superioare celor straine, a anunțat șeful Diviziei 76 a AAE, colonelul Serghei Tikhonov. © Sputnik / Алексей…

- Un elicopter SMURD va ateriza la ora 10:30 la stadionului Nicolae Dobrin din Pitești, pentru a prelua un copil in varsta de 4 zile, cu prematuritate extrema. Echipajul SMURD va astepta elicopterul la stadion ...

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu și președintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, au semnat un protocol de colaborare privind ”cooperarea in vederea identificarii și aplicarii soluțiilor optime pentru accelerarea proceselor dedicate domeniilor protecției mediului și energiei prin…