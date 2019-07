Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat astazi ca, in urma negocierilor cu Airbnb, platforma și-a imbunatațit și a clarificat pe deplin modul in care le prezinta consumatorilor ofertele de cazare, acestea fiind in prezent conforme cu standardele stabilite in legislația UE privind protecția consumatorilor. Aceste…

- PE va vota miercuri reglementari actualizate privind protecția consumatorilor, pentru combaterea clasificarilor inșelatoare pe piețele online și standardelor duble de calitate a produselor. Piețele online și serviciile bazate pe comparație (de exemplu, Amazon, eBay, AirBnb, Skyscanner) vor trebui sa…