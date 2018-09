Airbnb s-a angajat sa prezinte pretul total al rezervarilor, asa cum ii cere UE

Airbnb s-a angajat sa efectueze modificarile necesare ale clauzelor si conditiilor sale si sa isi imbunatateasca modul de prezentare a preturilor aplicate, in urma solicitarii Comisiei Europene si a autoritatilor UE pentru protectia consumatorilor, din luna iulie.



Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, societatea trebuie sa faca aceste modificari in toate versiunile site-ului sau web in limbile oficiale ale UE pana la sfarsitul anului 2018.



"Jucatorii online au revolutionat modul in care calatorim, gasim posibilitati de cazare si ne bucuram de vacante. Insa, de…