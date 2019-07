Stiri pe aceeasi tema

- Airbnb, platforma de gasit cazare, si-a imbunatatit si a clarificat pe deplin modul in care le prezinta consumatorilor ofertele de cazare, in urma unor avertismente lansate de Comisia Europeana.

- Desfașurarea targului de animale, organizat la Polovragi, in ziua Sarbatorii de Sfantul Ilie, nu a fost aprobata de catre autorilațile sanitar-veterinare. Teama de pesta pocina a dus la anularea targului, care devenise o tradiție a localitații, avand loc anual. Autoritațile sanitar-veterinare ale județului…

- Autoritatile norvegiene au anuntat marti ca au fost informate de Moscova despre o explozie de provocata de acumulare de gaze la bordul unui submarin de cercetare al armatei ruse, unde in urma incendiului declansat si-au pierdut viata 14 marinari, relateaza AFP. "A fost o explozie cauzata de acumularea…

- iata romaneasca de gaze nu era pregatita pentru liberalizare in 2017, motiv pentru care Guvernul a luat decizia de a plafona preturile prin OUG 114/2018, insa Comisia Europeana nu agreeaza masura de a proteja toti consumatorii casnici, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte al Autoritatii…

- Data de 30 aprilie a marcat sfarșitul creditelor in care indicele ROBOR a mai contat in calcularea ratelor. Incepand din 2 Mai, in stabilirea dobanzilor la credite, bancile sunt obligate sa se raporteze la noul indicator IRCC, adica ”Indicele de Referința pentru Creditele acordate Clienților”. Noul…

- Europarlamentarii dezbat, luni, la Strasbourg, alaturi de Comisia Europeana, despre situația respectarii principiilor statului de drept in Romania. Dezbaterea a inceput la ora 18, ora Romaniei, iar subiectul este al doilea punct pe ordinea de zi a plenului Parlamentului European. Dezbaterea are loc…

- PE va vota miercuri reglementari actualizate privind protecția consumatorilor, pentru combaterea clasificarilor inșelatoare pe piețele online și standardelor duble de calitate a produselor. Piețele online și serviciile bazate pe comparație (de exemplu, Amazon, eBay, AirBnb, Skyscanner) vor trebui sa…

- In data de 9 aprilie 2019, la sediul Autoritații Electorale Permanente (AEP) a avut loc, sub conducerea președintelui Autoritații, Constantin-Florin Mitulețu-Buica, o noua intalnire cu reprezentanții institutiilor nationale cu atributii in organizarea si desfasurarea alegerilor, asigurarea securitatii…